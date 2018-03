Hollweg řádil v play off. Když se řve moje jméno, dělám práci dobře, řekl

„Jako tým jsme hráli skvěle. Stále máme před sebou hodně práce, chvilku si užijeme a začneme se chystat na další zápas,“ zavelel po pondělní výhře 34letý útočník.

Co všechno Hollweg ve třetí čtvrtfinálové partii na Hané zvládl? Výčet je poměrně pestrý.

V sedmé minutě byl aktérem situace, po níž by „pelíšková“ Stella Zázvorková rozhodně neprohlásila: „A skláři nebudou mít co žrát!“ Aneb domácí Petr Strápač ve středním pásmu přišpendlil plzeňského Američana na mantinel tak, že nevydrželo plexisklo, které se rozsypalo na prvočástice.

„Nemyslel jsem si, že to bylo tak tvrdé. Asi jsme trefili nějakou vzdušnou bublinu ve skle,“ uvažoval Hollweg. „Taky mi to přišlo nevinné,“ souhlasil i Strapáč, po jehož hitu kvůli úklidu a instalaci nového plexiskla nastala několikaminutová prodleva.

Koncem první třetiny upozornil na sebe Hollweg tvrdým krosčekem na Knotka. Krátce po první přestávce ho zase fauloval vysokou holí olomoucký bek Houdek, po níž se olomouckým zimákem rozezněl šlágr „Žít jako kaskadér“.

Vítězové základní části následný tlak po přesilovce proměnili ve vedení 2:1. Hádejte, kdo šikovně tečoval ránu Jakuba Kindla. Ano, Ryan Hollweg.

„Kuba skvěle vystřelil a já měl štěstí, že jsem tam byl. Takové gól v play off padají. Nejsou pěkné, ale jde o to střílet co nejčastěji,“ pověděl důrazný forvard.

Docela výrazné momenty na chlapíka, který v Plzni rozhodně nemá plnit roli rozdílového hráče, co říkáte?

„Play off je přesně pro něj. Sami to vidíte,“ prohodil plzeňský bek Michal Moravčík. „Dostává se soupeřům pod kůži. Fanoušci na něj skandují. Je to hráč, kterého by chtěl mít v týmu každý.“

Právě hecování slouží pro Hollwega jako ukazatel toho, jak si na ledě počíná. „Snažím se hrát fyzicky, chodit před bránu. Moc mě to nezajímá. Ale když křičí moje jméno a k tomu nějaké neslušné věci, znamená to, že dělám dobře svoji práci,“ pousmál zarostlý cizinec.

I díky jeho příspěvku mohou vítězové základní části na Hané v klidu přenocovat. Čtvrtá partie je na programu v úterý od 17.20. „Víme, jak soupeř hraje. Nikdy to nevzdává, hraje hodně defenzivní styl. A tady je to hodně těžké v téhle atmosféře,“ doplnil Hollweg.