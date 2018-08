Jágr má volno. Až řekne, tak tam hupne, vysvětluje trenér Kladna

Takže do prvního ligového kola nastoupí?

To nevíme. Záleží, jak se dohodneme a jak na tom bude. Když řekne, že nastoupí, tak tam hupne. Tak to máme nastavené. Do přípravy s Karlovými Vary ale určitě nenastoupí.

Jak se vám líbil obránce Brendon Nash při svém prvním představení v dresu Kladna po návratu?

My Brendona známe, na to, že je na ledě teprve pár dní, jsme spokojení. Hraje, co od něj očekáváme, navíc se do toho časem dostane víc.



Ve čtvrtek nastoupil ve dvojici se švédským kolegou Linusem Svedlundem, potěšilo zahraniční spojení?

Dali jsme je záměrně spolu, takže komunikace určitě nevázne. Linus je předělaný útočník na beka, na to hraje slušně. Odehrál dobrý zápas. Brendon na druhé straně pomůže zkušenostmi.

Kladenští hráči se nebáli hrát tvrdě, to šlo vidět.

Ale nebylo to nic nad rámec. Jasně, máme tu pár hráčů, kteří do toho umí jít. A když jsme prohrávali, tak jsme trochu přitvrdili. Nic mimo rámec, taky jsme neměli moc vyloučení, což je dobře, bylo to čisté.

Vampola byl proti Slavii dvougólový, zatím mu to střílí náramně, že?

Je zkušený, to je vidět hlavně v klíčových okamžicích na přesilovce a oslabení. Také odehrál velmi dobré utkání.