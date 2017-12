Eratovi nesmíme dovolit na ledě kouzlit, říká pardubický Treille

Z mistra přitom v současnosti nejde příliš velký strach. Přestože je v tabulce šestý (Pardubice osmé), za měsíc a půl pro sebe urval pouze tři výhry ze dvanácti utkání a natrápil se i v úterý proti poslední jihlavské Dukle, kterou přemohl 3:2 až v nastavení.

„Už když jsme proti Kometě nastoupili minule v Brně, odehráli jsme solidní zápas. Dotlačili jsme ho do prodloužení a v něm zvítězili,“ připomíná Treille triumf 2:1 z 15. listopadu, který odstartoval výše zmíněné výsledkově nelichotivé období Brna. „Ale bude to znovu náročné. Musíme vydržet zahrát šedesát minut bez větších chyb a pak máme šanci,“ věří zkušený křídelník.

Měli jste asi den a půl na slavení Vánoc. Užil jste si je?

Ano, bylo to moc fajn. Strávil jsem je se svojí rodinou, z Francie navíc dorazili také moji rodiče. Takže to bylo jako doma.

Kolik máte dětí?

Dva syny, jednomu jsou tři a půl a jmenuje se Zack. Druhý je Alek, tomu je teprve měsíc a půl.

Kterým dárkem jste příbuzným udělal největší radost?

Myslím, že se líbily všechny. Ve Francii máme Santu Clause, takže Zack to bral tak, že se Santa stavil na Štědrý den v noci a z dárků od něj byl nadšený.

V úterý se vám podařilo zvítězit 3:2 na nájezdy v Plzni, což má samo o sobě velkou hodnotu. Ale ještě cennější body to jsou, když člověk vezme v potaz, že vám chyběli první centr Rostislav Marosz a také další útočník Ján Sýkora.

To jo. Když jsme tam jeli, byli jsme v hodně okleštěné sestavě. Ale každý z nás zahrál opravdu dobře; základem byla dobrá obrana a Káca (gólman Ondřej Kacetl) chytal celý zápas výborně. A v nájezdech byl potom perfektní, díky tomu jsme vyhráli. Uspět v Plzni je vážně těžké, živě jsme si pamatovali, jak jsme tam minule dostali 2:10. Je skvělé, že se nám tuhle facku podařilo napravit.

Našel byste v tom střetnutí nějaký klíčový moment, který je nasměroval k vám?

Důležitý byl každý detail, a jak už jsem řekl prve, zásadní byla naše defenziva. Plzeň má totiž vynikající tým plný výtečných bruslařů.

Vstřelil jste krásný gól na 1:1 příklepem z jízdy. Jak často se vám z něj povede takhle dokonale trefit do růžku?

Musí v tom být kus štěstí, aby to vyšlo. Samozřejmě že chci z takové pozice dát gól vždycky, ale třeba napálím brankáře. Tentokrát jsem měl dobrý timing, úplně jednoduché to není. Jsem rád, že jsem tím týmu v Plzni pomohl.

Je v týmu Komety někdo, koho si podle vás bude třeba speciálně hledět?

Líbí se mi, jak hraje Martin Erat, to je famózní hokejista. Když je na ledě, je nutné na něj pořád dávat bedlivý pozor, protože jinak něco nepříjemného vykouzlí.