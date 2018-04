Brankář Aittokallio ve Spartě končí a vrací se do rodného Finska

„Je to velmi překvapivá informace. Sami Aittokallio má totiž se Spartou smlouvu do 30. dubna, čili do té doby nemůže uzavírat jiné kontrakty. A navíc jednáme o prodloužení spolupráce i pro další sezonu. Nabídku již dostal...,“ uvedla Sparta na twitteru.

Je však velmi pravděpodobné, že se Aittokallio rozhodl po roce vrátit do Finska, kde v předešlých dvou letech chytal za Oulu.

V extralize odchovanec Ilvesu Tampere nastoupil včetně play off k 31 zápasům s průměrem 2,47 inkasovaných gólů na utkání a úspěšností zákroků 91,39 procent.