Seattle zná případná jména pro nový tým NHL. Nyní se hledají fanoušci

Hokej není jediný důvod, proč se hala v Seattlu bude přestavovat. Město před deseti lety přišlo o basketbalový klub z NBA SuperSonics a už několik let usiluje o to, aby se vrátil zpátky. Nová hala, která by měla být dokončena v roce 2020, dá městu silný argument.

A právě vedle snahy o návrat NBA vzniká dobrá příležitost pro vznik nového hokejového klubu NHL.

Jednání o novém týmu už začalo. Generální ředitel Oak View Group Tim Leiweke dostal povolení od vedení soutěže, aby začal shánět majitele sezonních lístků. Kampaň spustí v únoru.

Počítačová animace nové haly v Seattlu:

Stejně museli postupovat majitelé Vegas Golden Knights, kteří sesbírali deset tisíc držitelů permanentek za dva dny. Dokáže to i Seattle?



Ve městě, které leží nedaleko severozápadní hranice s Kanadou, působí už několik jiných týmů. Oblíbení jsou juniorští hokejisté Thunderbirds z WHL, lidé chodí fandit fotbalovým Sounders FC, americký fotbal v NFL hrají Seahawks, baseball reprezentují v MLB Mariners a zapomínat se nesmí ani na univerzitní týmy.

Sedm set tisíc obyvatel Seattlu tak má celkem bohatý výběr. Chybí jenom basketbal a hokej.

Kriticky se na novou konkurenci dívá třeba manažer juniorských hokejistů Thunderbirds Russ Farwell. „Seattle je podle mě poslední místo ve Spojených státech, které se chytne na hokej. Každý usuzuje, že když jsme blízko Kanady, musíme být do hokeje zbláznění. Tak to není,“ uvedl.

Následně však bývalý manažer Philadelphia Flyers obrací: „Není tu důvod, proč by tohle město nemohlo být hokejové, vidím zde mnoho výhod, ale není to automatické. Nestane se to z ničeho nic.“

Pochybovačná slova nemají žádný účinek na novou starostku Seattlu Jenny Durkanovou. Ta je odhodlaná přivést do města jak NBA, tak NHL. Ve svém příspěvku (viz níže) navíc popíchla nedaleko ležící Vancouver. Obě města by se ráz na ráz stala velkými konkurenty a rivaly. Dělí je od sebe pouhých 230 kilometrů.

Podporu přidává také manažer Vegas Golden Knights George McPhee. „Seattle by byl perfektním místem pro NHL, která zažívá nejlepší období rozvoje v historii. V lize hraje tolik talentů, atmosféra v halách je asi nejlepší ze všech velkých sportů. Na nic se nečeká, vše je rychlé, zábavné. To mohou fanoušci Seattlu očekávat,“ řekl.

Mnoho důležitých věcí je ještě nejasných. NHL o Seattlu říká jediné: Nic neslibujeme.

Oak View Group bude muset zaplatit 650 milionů dolarů jako poplatek za přihlášku. Když se hlásili Golden Knights, platili „pouze“ 500 milionů. Vysoký poplatek tak může být důvodem, proč od přihlášky upustit.

Skupina podnikatelů však nenechává nic náhodě a už nyní zaregistrovala třináct potenciálních jmen pro klub NHL. Je mezi nimi několik odkazů k městu jako Emeralds, Evergreens nebo Rainiers. Někoho může s „Whales“ napadnout narážka na Hartford Whalers. Mezi nejkurióznější patří asi Kraken, Totems nebo Sockeyes.