Poslední krůček do NHL. Liga bude hlasovat o přijetí Seattlu

Všechny ostatní záležitosti se už totiž dají považovat za vyřízené.

Přihláška do NHL je podaná, na základě ní ostatně majitelé klubů hlasují o přijetí klubu.

Byla zahájena renovace arény, která byla ještě před deseti lety domovem týmu SuperSonics z basketbalové NBA.

Po vzoru posledního nováčka z Vegas se také Seattle rozhodl ukázat sílu fanouškovské základny předprodejem permanentek.

Jen pro srovnání, před dvěma lety prodali Golden Knights (tehdy ale o jejich jménu ještě nebylo rozhodnuto) pět tisíc sezónních vstupenek během dvou dnů, po měsíci vystoupala cifra na devět tisíc.

Seattle trumfnul město kasín na plné čáře. Deset tisíc permanentek prodal za pouhých 12 minut, po 45 minutách už měl neexistující klub 25 tisíc fanoušků se sezónní vstupenkou. Prodej byl ukončen po dvou dnech, během nichž se prodalo 32 tisíc lístků.

„Je to ohromující. Co jiného na to můžu říct?“ ptal se v březnu Tim Leiweke, jenž stojí v čele skupiny, která si dala za cíl dostat Seattle do NHL.

On a jeho společníci jsou také připravení uhradit poplatek za rozšíření NHL ve výši 650 milionů dolarů, což je mimochodem o 150 milionů více, než platili předchůdci z Vegas.

Nutný je souhlas alespoň tří čtvrtin týmů

Tak teď ještě to hlasování... Aby byla přihláška klubu definitivně schválena, musí alespoň 24 členů Rady guvernérů NHL (ta je složená převážně z majitelů jednotlivých klubů, kterých je nyní 31) hlasovat pro přijetí Seattlu do ligy.

O verdiktu shromáždění by mělo být jasno v úterních 18 hodin středoevropského času. Předpokládá se však, že hlasování proběhne vzhledem k postoji NHL kladně.

„Seattle je jedním z nejrychleji rostoucích měst,“ neskrýval náklonnost k pravděpodobně dalšímu klubu NHL šéf ligy Gary Bettman. „Navíc vznikne rivalita s Vancouverem, a co vím, tak i tam se na nového soka těší.“

Kromě hospodářského a geografického faktoru je Seattle pro ligu výhodný také tím, že by zkompletoval počet účastníků NHL na 32. Znamenalo by to, že by se liga mohla poprvé od roku 2013 znovu rozdělit na dvě stejně početné konference.

„Ještě je ale čeká spoustu práce,“ brzdil euforii Bettman. Narážel zejména na to, že rekonstrukce stadionu KeyArena možná nebude dokončena včas.

Původní záměr byl, aby se nový klub zapojil do ligy od sezony 2020/21. „Ale pokud se to nepovede, holt to o rok posuneme,“ dodal šéf NHL. Jemu ani jeho kolegům se nelíbí myšlenka, že by musel nový klub hrát rok v azylu v cizím městě.

Dá se ale předpokládat, že příznivci Seattlu mohou s optimismem vymýšlet název budoucího klubu NHL. Možná dají vzpomenout na tým Metropolitans, který v roce 1917 vyhrál (tehdy ještě ne tolik) slavný Stanley Cup.