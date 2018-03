Radost, nebo zmar? Liberec hraje po sedmi letech sedmý zápas

Poté, co Bílí Tygři otočili sérii z 0:2 na 3:2 na zápasy, chtěli ji v sobotu rozhodnout v domácím prostředí. V utkání hraném netradičně od 11 hodin však nakonec padli 1:2.

Vítěznou branku vstřelil soupeř v přesilovce 32 vteřin před koncem. A bylo kolem toho hodně zlé krve. V době, kdy zápas spěl k prodloužení, sudí vyloučili za hákování domácího kapitána Ševce.

„Čekal jsem, že to bude bitva pět na pět až do konce. Věděl jsem, že když se stane taková věc a jste vyloučený takhle krátce před koncem, tak to může fatálně ovlivnit zápas,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán.

Na hráčích Liberce bylo vidět, jak moc je domácí prohra v šestém zápase mrzí. Jak moc si chtěli vybojovat postup před domácím publikem. To se však nestalo a dnes se v Hradci rozhodne, kdo s koho. Vítězové zápasu berou vše, poraženým skončí sezona.

„Nikdo z nás sedmý zápas nechtěl, ale doufám, že to v Hradci zvládneme. Žádná jiná šance není, musíme do toho skočit po hlavě,“ burcuje útočník Tomáš Filippi.

Mírným favoritem sedmé bitvy je Hradec, pro který mluví výhoda domácího prostředí a také vylepšená psychika po sobotní výhře v Liberci. Liberecký kouč Pešán si však stále myslí, že šance na postup jsou pro oba soupeře stejné.

„Věděli jsme, že série bude vyrovnaná. Ukradli jsme si navzájem utkání na domácím ledě. Naposledy jsme v Hradci odehráli výborný zápas, nemáme se čeho bát,“ řekl Pešán. „Chceme hrát pokud možno jako v zápase číslo pět. Obětavě a disciplinovaně.“

Klíčový útočník Hradce Radek Smoleňák sází na zvýšené sebevědomí svého týmu.

„Dokázali jsme si, že Liberec není nejlepší v lize, jak všude říkají. A že je dokážeme porazit. Bude to válka jako v sobotu v Liberci a určitě to nebude jednoduché, ukáže se, kdo je ten lepší,“ prohlásil Smoleňák, autor vítězné trefy v čase 59:28 šestého utkání. „Půjde o zápas, který si chce každý zahrát, protože v tom právě bude ta zábava, bude to zápas kdo s koho. Silnější vyhraje a kdo se bojí, tak bude mít smůlu.“

Bílí Tygři útočí na třetí postup do semifinále v řadě. V případě úspěchu by se jim potřetí v historii podařilo otočit sérii na čtyři vítězné zápasy z 0:2. Povedlo se jim to ve čtvrtfinále v roce 2005 proti Slavii (4:3 na zápasy) a o pět let později ve stejné fázi proti Plzni (4:2).