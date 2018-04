ONLINE: Plzeň usiluje na ledě Komety o první semifinálovou výhru

Naopak situace Západočechů není záviděníhodná. V případě další porážky by se postup do finálových bojů Plzni značně vzdálil. Příliš jí to neulehčí ani bouřlivá atmosféra v brněnské aréně.

„Jsme v semifinále. Každý hráč si musí uvědomit, jak moc chce hrát o titul a o čem to je. Nemusíme jim přece něco povídat, tohle se může povést jednou za život. Třeba už se nám to pak deset let nepovede,“ burcoval své hráče šéf plzeňského klubu Martin Straka.

Střelce Plzně musí ze spaní budit také brankář Komety Marek Čiliak, který zatím působí jako zeď. „Chytá výborně, další puky ho trefují nebo to lítá okolo tyčí. Je to i o štěstí. Ale musíme pořád makat, bušit do něj a věřím, že to prolomíme,“ doufal centr Indiánů Jaroslav Kracík.



Brňané si ale uvědomují, že přes prozatímní jednoznačný vývoj série jsou stále v půlce cesty. A sílu soupeře rozhodně nepodceňují.

„Plzeň dvaapadesát kol předváděla, že kvalitu má hlavně dopředu, a je potřeba připomenout, že ji Kometa nepřehrávala,“ uvědomuje si útočník Tomáš Svoboda. „Jen bude Plzeň muset něco vymyslet na situace, kdy se zápas láme, aby je zvládla, a dala víc gólů. Nic jiného jí nezbývá.“