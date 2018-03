Před lety byl ve hře titul, teď jde Varům a Slavii o extraligovou baráž

Pokud by měl fanoušek Energie zvolit památného soupeře v moderních dějinách karlovarského hokeje, zřejmě by mu to příliš dlouho netrvalo, než by ukázal prstem směrem ku Praze. Slavia nehraje extraligu sice už pár let a také Karlovy Vary před rokem z elitní společnosti vypadly, právě tyhle dva týmy však spojují památné souboje o titul.

„Je to úplně jiný tým, než to byl předtím, my taky. Tohle je navíc úplně jiná soutěž a úplně jiné play off než bývalo,“ odmítá nejdřív karlovarský kapitán Václav Skuhravý na klubovém webu srovnání nadcházejícího semifinále WSM ligy s tehdejšími tahanicemi o titul. Za určitých okolností by se to podle něj ovšem porovnat dalo. „Máme cíl postoupit zpět do extraligy, chceme letos hrát co nejdéle a probojovat se do extraligy. Kdyby se to povedlo, tak by se to dalo srovnávat,“ připouští.

Byly to památné roky, zaslouží si je připomenout. Karlovarský hokej se ve své novodobé historii vyšplhal vůbec nejvýš v sezonách 2007/2008 a 2008/2009, kdy si pokaždé proklestil cestu až do extraligového finále. A v tom se postavil vždy stejnému soupeři - pražské Slavii.

Snímek z této sezony. Útočník Slavie Marek Račuk pálí na karlovarskou branku, gólman Filip Novotný odolává.

„Slavia byla nejsilnější asi ty dva roky, co jsme s nimi hráli finále. V prvním nám chyběl kousek a prohráli jsme ho, byli lepší a zasloužili si vyhrát, my jsme jim to ale za rok vrátili,“ vzpomíná Václav Skuhravý.

Pravda. Na poprvé to ještě Energii s titulem nevyšlo, byť v poslední sezoně pod koučem Zdeňkem Venerou dokázala ve čtvrtém utkání finálové série vymést domácí led se Slavií 8:2 a výjezd několika tisícovek karlovarských fanoušků do Prahy k rozhodujícímu sedmému utkání znamenal tehdy i rekordní návštěvu extraligy v počtu 17 123 diváků, patřil tehdy titul Slavii.

O rok později se ovšem situace otočila, na nového mistra ukázal už šestý zápas série a k velké radosti karlovarských fanoušků se hrál na dosluhujícím stadionu v Dolní Kamenné. Jako vůbec poslední před stěhováním za řeku do zbrusu nové KV Areny. „Všechny zápasy v sérii byly dobré, ale tenhle asi nejvíc. Prohrávali jsme v Plechárně 0:3 a otočili jsme to,“ připomíná Skuhravý senzační obrat v šestém utkání finálové série.

V karlovarské kabině zůstala jeho zlatá medaile už jako jediná. I tak je setrvání kapitána Energie v klubu tak dlouhou dobu na poměry českého hokeje unikátním jevem a jak se nechal sám nedávno slyšet: „Je docela možné, že to bude má poslední aktivní sezona, nic ale nechci lámat přes koleno. Docela rád bych si ještě zahrál nejvyšší soutěž, ale to znamená se tam probojovat a to bude ještě hodně náročné,“ odtušil. Hokejová kariéra Václava Skuhravého je natolik spjatá s karlovarským hokejem, že by si tohle rozuzlení rozhodně zasloužila.