ONLINE: Plzeň hraje s Kometou druhé semifinále, úvodní třetina bez gólů

Kubalík sekl ve druhé třetině prvního mače do rozkroku Marcela Haščáka. Přestože už v zápase dostal od rozhodčích trest 5 minut + do konce utkání, musí vynechat druhý duel semifinálové série s Kometou. (Více o prvním utkání zde)



Trenérovi Západočechů Ladislavu Čihákovi chyběla od jeho svěřenců v prohraném utkání bojovnost. „Některé hráče musím pokárat, jmenovat je nebudu,“ zlobil se po zápase. „Nechci řešit disciplinovanost, ale ve druhé třetině jsme se zkrátka nedostali do tempa, na jaké jsme doma zvyklí.“

Brňané museli čelit výrazné střelecké převaze soupeře, díky brankáři Marku Čiliakovi ale nakonec těsné vedení udrželi.

„Je milé, že mě tak chválíte, ale my hrajeme kolektivně. Chalani se obětujou, a to je nejdůležitější,“ usmíval se na novináře slovenský brankář. Nezapomněl vyzdvihnout parádní formu svého mančaftu.

„Play off nám vyhovuje, je to jiný hokej. Navíc je dobré, že hrajeme první zápasy venku, protože je na nás menší tlak. Já to tak mám rád,“ liboval si.