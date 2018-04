Naděje, či konec na dohled. Co musí Plzeň udělat, aby proti Kometě uspěla?

Stará hokejová pravda říká, že v obrat se musí věřit vždy a že konec série v play off nastane až ve chvíli, kdy jeden z týmů vyhraje čtyři zápasy. Jenže povídejte to soupeřům Komety, která už od loňské sezony kráčí vyřazovacími boji více než suverénně.

„Ano, hrajou kompaktně, mají velmi dobře složený tým, jejich hra je čitelná. To, co mají udělat, hráči na ledě udělají. Je radost na to koukat,“ souhlasí Milan Razým, tedy trenér, který dovedl Plzeň v roce 2013 k mistrovskému titulu.

Moc dobře ví, že poslední šance se sérií ještě něco udělat přichází právě ve třetím zápase. Plzeň musí zabrat. Když to nezvládne, je zle. Co ale musí udělat, aby se jí to povedlo?

Prvním krokem je být úspěšnější v přesilových hrách, v nichž Indiáni během základní části zářili. V play off to už ovšem taková sláva není. Ostatně: našlo by se víc aspektů, v nichž Západočeši působí oproti základní části tak trochu nesví.

„Já bych to viděl jinak: play off je soutěž, ve které je zapotřebí větší bojovnost a odhodlání. Je potřeba jít do všeho o trošku víc, zatímco Plzeň předváděla v prvních zápasech s Kometou výkony právě jako v základní části. Je nutné přepnout na vyšší stupeň. Každý souboj, každou herní situaci je potřeba odehrát, jako by byla poslední. Protože každá situace může rozhodnout. O tom se mužstvo přesvědčilo v prvních zápasech doma,“ vykládá Razým.

A ještě je tu jeden zádrhel: někteří zkušení hráči, od kterých se čekalo, že tým potáhnou, udělali chyby, které vedly ke gólům. Například obránce Kadlec je předvedl v obou zápasech. A pak jsou další, kteří neukázali něco navíc. Vidět není Kratěna, větší produktivita se čekala od Gulaše. A nezáří ani jeho parťák Mertl. Naopak na druhé straně Erat plní přesně svou roli.

„Celkově mi chybí větší drajv do brány a důraz v zakončení, protože šancí si mužstvo vypracovalo dost. Chybí tam to procento navíc,“ tvrdí Razým, podle kterého by starší měli v kabině dokopat k lepším výkonům ty mladší.

Pravdou je, že Plzeň v obou zápasech nebyla vyloženě horším týmem. Je také možné, že neunesla tíhu domácích duelů. Vždyť brněnský brankář Marek Čiliak vyprávěl o tom, jak Kometě psychicky vyhovuje, že může začínat série venku.

Základní úkol zní: dát první gól. Pokud se to Západočechům podaří, tak to může být zajímavé.