Crosby a jeho milníky v NHL. Dokráčí mezi desítku nejlepších?

„Je to hodně hezké číslo. Člověk je šťastný, když na něj dosáhne, to nebudu zastírat,“ pravil Crosby po zápase v St. Louis, v němž dvěma góly přispěl k vítězství Pittsburghu 4:1.

A také prolomil desetizápasové čekání na slavnostní trefu. Jako by ho další milník v kariéře svazoval, vždyť i předtím ve 22 duelech zvedl ruce nad hlavu jen třikrát.

Sedmý statečný Jen sedm aktivních hráčů dosáhlo na hranici 400 gólů: Jaromír Jágr (766), Alexandr Ovečkin (591), Patrick Marleau (526), Marián Hossa (525), Rick Nash (433), Sidney Crosby (401) a Marián Gáborík (401), který na premiérovou trefu dosáhl 5. listopadu. V bodování je Crosby mezi aktivními hráči šestý za Jágrem (1 921), Joe Thorntonem (1 427), Hossou (1 134), Marleauem (1 111) a Ovečkinem (1 095).

Ostatně i 400. gól padl tak trochu záhadně a nečekaně. Slavný kanadský forvard se vyřítil s pukem z rohu hřiště a vystřelil na bránu ze záporného úhlu. V podstatě šlo o zkoušku štěstí, protože byl u tyčky namáčknutý gólman.

Vyšlo to. „Byl to vlastně Sidův typický gól,“ pravil Mike Sullivan, kouč Pittsburghu. „Je na tyhle kulišárny dost dobrý. Z takových pozic dává góly častěji než kdokoli jiný. Je jedním z mála hráčů, kteří mají takové hokejové myšlení.“

Sám útočník však přiznal: „Pořád nevím, jak se ten puk vlastně dostal za čáru. Ale člověk se snaží narvat to tam. Někdy bývá u tyčky trochu místa, byť tam stojí namáčknutý brankář. A vidíte, tentokrát to vyšlo.“

Crosby se stal 95. hráčem v historii NHL, který vstřelil 400 gólů. V následujích letech však může ostře sledovanou tabulkou stoupat. Čistě hypoteticky: matematickým průměrem může mít během pěti let na kontě šest stovek přesných zásahů, což by ho posunulo na dvacáté místo.

Překoná Jágra

Téměř jisté ovšem je, že překoná Jaromíra Jágra v historické tabulce střelců Pittsburghu. Legendární 68 nasázela v dresu s tučňákem 439 branek. Před ní je už jen Mario Lemieux s nedostižnými 690 zásahy.

Crosby není střelec, spíš nahravač, přesto dal v deseti z celkových dvanácti sezon v NHL minimálně 24 gólů. Nutno ovšem podotknout, že v oněch dvou ročnících odehrál kvůli komplikovanému otřesu mozku pouze 22, resp. 36 utkání. Letos má třicetiletá superstar na kontě prozatím 19 gólů.

A připomenout se sluší, že v sezoně 2009/2010 vstřelil 51 gólů a v té uplynulé se stal se 44 trefami poprvé králem kanonýrů.

Ještě větší potenciál má Crosby co se týká celkové produktivity, kde mu v historických tabulkách patří aktuálně 63. pozice. Se svým tempem by však během pěti sezon mohl vystoupat až do elitní desítky - v té době by mohl mít na kontě přes 1 600 bodů.



Aktuálně jich má 1 089 (401+688), které stihl nasbírat v 839 zápasech. To ho v klubovém bodování Pittsburghu řadí před Jágra na druhé místo za Lemieuxe, jenž v 915 duelech nastřádal neuvěřitelných 1 723 bodů.

Crosby se už nyní stal jedním z nejlepších hokejistů v historii, který posbíral všechny podstatné týmové i individuální trofeje. Teď už jen zbývá dotáhnout dlouhodobé statistiky. Pokud vydrží zdraví, není důvod nevěřit. Vždyť i v době, kdy se hokej mění, on stále vyčnívá.

„Ten čtyřstý gól stál za to. Zvlášť když jsem měl v hledišti tátu, který kvůli mně tolikrát brzo ráno vstával a obětoval se, abych mohl hrát hokej.“