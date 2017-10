Crosby se stranil Trumpa. Aneb když neverbální komunikace řekne vše

Než v úterý přišli hráči Pittsburghu Penguins do Bílého domu, aby při tradiční návštěvě ukázali coby čerství šampioni NHL blonďaté hlavě USA Stanleyův pohár, ujišťoval Crosby zámořské novináře: „Tady nejde o politiku, jedná se jen o návštěvu. Už jsme ji absolvovali v minulosti a byl to příjemný zážitek.“

Jeden z nejlepších hráčů zámořské soutěže si vyslechl za schválení pittsburské návštěvy u Trumpa štiplavé komentáře nejen od americké, ale i kanadské veřejnosti. Možná vše posléze přehodnotil. Na rozdíl od nepozvaných basketbalistů Golden State Warriors sice se svými spoluhráči do Bílého domu přišel, nicméně kontroverzního státníka se stranil.

Zatímco v letech minulých stával kousek od Baracka Obamy a rozdával úsměvy, tentokrát se schoval mezi zbytkem kádru Penguins. A po Trumpův bok se nevydal ani poté, co ho sám 45. prezident v dějinách Spojených států amerických k tomu vyzval. „Kde je Sidney?“ prohlížel si Trump pittsburské borce. Poté trojnásobného vítěze stříbrného poháru zahlédl, pár kroky se přiblížil a chtěl po něm, aby si stoupl dopředu.

VIDEO: Kde je Sidney? Trump vtipkoval s Penguins Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Crosby o nic takového nestál. „Podívejte se, jak je plachý,“ snažil se často kritizovaný politik zachránit situaci. Kdepak plachost... Crosby patrně svým ostentativním nezájmem o Trumpa dal zřetelně najevo svůj postoj. Ač slova volil před diktafony žurnalistů zcela podle svého zvyku velmi umírněná a upřímnost zaměnil za nicneříkající fráze, neverbálně vyslal jasný vzkaz.

Miliardář v čele USA mezitím vyjmenovával jeho úspěchy – připomněl, že Crosby dal v minulé sezoně 44 gólů a získal podruhé v kariéře Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra NHL. Do té nové tak suverénně nevstoupil, byť třicetiletý Kanaďan dál sbírá přes bod na zápas (co by za to většina hokejistů dala), červené světlo rozsvítil jedinkrát. Tři záporné body ve statistice plus/minus ho také nešlechtí.

Ještě není v ideální formě, nenašel optimální pohodu, nedominuje, jak tomu obyčejně bývá. Přesto se vymyká průměru a zůstává mezi naprostou ligovou špičkou. Zároveň ovšem na sebe opět stihl upozornit klukovinou, ve čtvrtečním utkání s Washingtonem trefil ramenem do hlavy Bradena Holtbyho, gólmana Capitals. Zbytečně a v rozporu s pravidly NHL.

„Byl to faul. Hrál jsem puk, díval jsem se na druhou stranu a dostal jsem ramenem na bradu,“ popisoval Holtby střet, který ovšem rozhodčí nechali bez povšimnutí. Jako už tolikrát byli sudí posléze nařčeni z toho, že Crosbymu nadržují. Sám majitel dvou zlatých olympijských medailí zase čelil obvyklému obvinění, že jakmile se mu jen lehce nedaří, sklouzává k zákeřnostem.

Něco na tom nejspíše bude, přešlapů udělal Crosby na ledě už mnoho – tloukl soupeře do rozkroku, rozpoutal bitku, i když o ni sok nejevil zájem, bodl holí protihráče do slabin, dalšímu přerazil prst.

Tento týden nicméně budil emoce i mimo hokejové arény.