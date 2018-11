Hrubec versus Bartošák. Na Bárta se už těším, prohlásil třinecký brankář

V čem to pro vás bude zajímavější?

Na druhé straně nebude jenom Bartošák, který chytá za Vítkovice, ale vlastně... dá se říct kamarád, když to tak řeknu.

Jste si povahově blízcí?

Každý jsme asi jiný. On je takový, jak bych to řekl, temperamentní. Líbí se mi, jak chytá. Na Karjale se mu oba zápasy povedly, tak snad na něj najdeme recept a celkově i na Vítkovice, protože není to jenom o gólmanovi. Gólman dělá tým a tým dělá gólmana. To je symbióza, která musí fungovat.

V Třinci tomu tak je. I proto jste se dotáhli na čelo soutěže.

Tabulku nesleduji. Je mi jedno, jak jsme na tom. Důležité je, abychom se dostali do play off, a v něm si to rozdali s ostatními týmy, kdo je nejlepší. Není pro mě důležité sledovat, jak si v dlouhodobé části ligy vedeme. Nechci se na tabulku upínat.

Všiml jste si, že v minulém kole jste odehrál třísté extraligové střetnutí?

Fakt? Tak to je skvělé. Takže už jsem starý. Ale je to krásné. U gólmanů se starty sbírají možná ještě hůře než u hráčů v poli. Těm stačí přejet na trestnou lavici a mají zapsaný zápas. Kdežto gólman musí opravdu jít chytat.

Vítkovický gólman Patrik Bartošák

Naladili jste se výhrou 3:1 nad Hradcem Králové na dnešní derby?

Těším se, ale to utkání je vždycky hodně specifické, že i kdyby byly Vítkovice nad námi, nebo naopak, je to úplně jedno. Vždy se hraje tak, jako by nikdo neměl žádné body. Na krev.

Ale je pěkné, že vy i Vítkovice máte v čele soutěže spolu s Libercem shodně 37 bodů, ne?

Vítkovice tam jsou s námi? Vidíte, fakt tabulku nesleduji. Pro nás hráče je to prestižní, a když jsme tam tak hezky nahoře naštosovaní, o to zajímavější bude střetnutí pro diváky. Rád bych je pozval, aby udělali parádní kulisu.

Při zranění Petera Hamerlíka vám dělá dvojku Petr Kváča, kterého v Českých Budějovicích vychovával váš otec. Jaké to je, mít takového mladíka v zádech?

To je výborné... Když jsem přišel do Třince, tak otec začal připravovat právě Kváčův ročník. Ještě jsem si z táty dělal srandu a říkal mu: Ne že mi vychováš nějakou konkurenci. A za šest let ji mám tady... Tak jsem mu řekl: Díky, tati (směje se). Ale vážně, Petr je šikovný. Má vše před sebou. Ještě musí zapracovat i na psychice, protože to není jen o chytání, ale i o hlavě. Co z něj bude, napoví až další zápasy.

Připomněl jste Kváčovi, že ho coby vaši konkurenci vychoval váš otec?

On to ví. Táta ho šest let cepuje. Ví, kdo ho naučil chytat.

Takže by k vám mohl mít větší úctu. Má ji?

(Směje se). To asi ne. Ale je to v pohodě. Musím ale říct, že zatím nejlepší vztah, jaký jsem kdy měl s dalším gólmanem v týmu, je s Péťou Hamerlíkem. To už není ani kolegiální vztah, jak se říká, nebo přátelský... Péťa v létě půjde za kmotra mému synovi, takže tam se už dá mluvit o tom, že bude součástí rodiny. Už ho tak i beru, a proto mě mrzí, že tady teď není, že je zraněný.