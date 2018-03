Hrubec vychytal nájezdy a říkal: Dám si večeři a spěchám do porodnice

Sám má ještě jedno obrovské potěšení – v neděli se mu narodil syn Adam. „Naštěstí umím oddělit hokej od osobního života,“ odmítl, že by ho čerstvá role otce mohla rozhodit.

A co po utkání?

Teď se hodím zpátky do normálu. Jsem hrozně pyšný na ženu, jak to zvládla. Předvedla výkon ještě více hodný než play off. Malý šampion je úžasný. Měl jsem ho v rukách. Velmi dojemná chvíle.

Kdy své blízké zase uvidíte?

S týmem se půjdeme najíst a po tom pojedu do třinecké porodnice. Tak na hodinku se za nimi podívám, protože po zápase stejně člověk nemůže moc spát, je plný adrenalinu. Oběma dám pusu a připravím se na zítřejší zápas.

Ještěže manželka nerodila v den utkání, že?

Prosil jsem malého, jestli by to šlo stihnout před play off, protože manželka měla termín šestnáctého. Nebylo by ideální, abych chytal v Pardubicích a koukal na trenéra, jestli mu náhodou nezvoní telefon.

Takže mladý vás už od prenatálního věku pěkně poslouchá...

Ano, je vidět, že má respekt (směje se).

Pardubice jste v této sezoně porazili třikrát a vždy na nájezdy. Věříte si na ně v této disciplíně?

Nechtěl bych to nějak zakřiknout, takže jen řeknu – třikrát se nám to povedlo...

Máte jejich hráče při nájezdech už přečtené?

Těžko říct. Je to o štěstí.

Čekal jste, že proti vám pojedou i vaši někdejší třinečtí spoluhráči Trončinský a Marosz?

Trošku jo, trošku jsem čekal, že někdo z bývalých Třinečáků bude chtít jet.

Jak jste utkání prožíval, když po dvou třetinách byl stav pořád 0:0?

Je to pořád stejné. Ať v základní části nebo v play off, tak furt nechcete dostat gól.

Přišlo vám utkání opatrné?

Play off je vždycky opatrnější. Nikdo nechce hrát nějaký hurá hokej. Všichni vám řeknou, že nechtějí dostat ten první gól, který je vždycky velká výhoda.

Pardubičtí ale stav otočili. Jejich druhý gól sudí konzultovali s videorozhodčím. Co se tam stalo?

Věděl jsem, že to bude gól. Byla to střela na mou vyrážečku, chtěl jsem poslat puk do rohu, ale zrovna tam projížděli hráči. Ani nevím, jestli jsem trefil jejich nebo našeho, od koho se puk do branky odrazil. Ale je to úplně jedno. Byl jsem si jistý, že to bude gól.

Jak na vás Pardubice působí?

Vlastně mě ani ničím nepřekvapily. Věděli jsme o nich, co a jak hrají a všechno plní. Jsou velmi kvalitním soupeřem a o to více si vážíme dnešního vítězství.