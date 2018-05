Hořká premiérová trefa. Měl to být vítězný gól, mrzí Szathmáryho

„Ten zápas si určitě pamatovat budu, ale hrozně mě mrzí, že můj gól nebyl vítězný,“ litoval 22letý obránce. Když se v 54. minutě trefil na 3:2, Piráti měli nakročeno k důležité výhře.

„Vyjel jsem ze střídačky, Smejky (Smejkal) se krásně podíval a poslal puk přesně mezi kruhy. Já jsem se snažil trefit to z voleje k tyčce. A naštěstí mi to tam padlo,“ popisoval svůj první extraligový zápis Szathmáry, vnuk legendárního jihlavského obránce Jana Suchého, člena hokejové Síně slávy. „Děda by asi řekl, že gól je dobrý, ale že je škoda toho zápasu.“

Porážka Pirátům výrazně zkomplikovala boj o předkolo play-off. Tři kola před koncem základní části ztrácí jedenáctý Chomutov sice jen bod na desátou Spartu, ta ale má zápas k dobru stejně jako osmý Liberec. A devátá Olomouc má dokonce k dispozici ještě dvě utkání navíc.

„Hrozně mě mrzí ten konec derby. Když jsme dali na 3:2, měli jsme to udržet,“ štvalo Szathmáryho, že Verva v závěru díky Douderovi vyrovnala a v nájezdech urvala bod navíc. „Ztráta to je velká, ale máme ještě tři zápasy, které musíme zvládnout.“

Piráti hrají po reprezentační přestávce doma s Třincem, pak ve Zlíně a končí se Spartou. Bude to zápas o všechno?