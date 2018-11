Vnukovi legendárního obránce Suchého se v Třebíči líp dýchá

A právě dědovi volal jako prvnímu, když se dozvěděl, že zamíří do Horácké Slavie. „My jsme ve spojení neustále,“ prozradil bývalý excelentní hokejista Jan Suchý. „To je pravda, volám mu po každém zápase. Vždycky mu hned řeknu, jak jsem hrál, co jsem udělal dobře a co naopak špatně,“ usmíval se Szathmáry.

Přímo v hledišti měl zatím letos dědu jenom jednou. „V Třebíči jsem se ale na něj ještě podívat nebyl. Neměl jsem čas a pak mě taky v minulých dnech skolila nějaká chřipajzna,“ vysvětloval Suchý. „Ale teď jezdit určitě začnu. Však je to z Brodu kousek,“ slíbil.

Nejbližší zápas, který Horácká Slavia odehraje doma, je na programu už zítra. Na třebíčský led se chystá Vsetín.

„To by děda mohl přijet. Myslím, že bude i dobrá atmosféra, protože vsetínští fanoušci s týmem jezdí hodně. Tak snad jich přijede i pár do Třebíče. Zase tak daleko to není,“ zamýšlel se Szathmáry.

A že ví, o čem mluví. On sám to měl z Kadaně na rodnou Vysočinu podstatně dál. „Bylo to nějakých dvě stě padesát kilometrů,“ hlásil nový člen třebíčské sestavy. „I po téhle stránce jsem si polepšil. Nemůžu říct proti Třebíči jediné špatné slovo. Je to tady takové rodinné prostředí,“ pochvaloval si změnu.

Navíc se mu na Vysočině podstatně lépe dýchá. „To je pravda. Hlavně tady není tak často mlha. A svítí i sluníčko,“ usmíval se Szathmáry, který zatím bydlí u rodičů. „Ale už si hledám něco svého. Zřejmě tady v Třebíči. Teď je to v řešení. Zatím sem každý den dojíždím z Jihlavy,“ doplnil.

Na derby se těší i slavný děda

Ve středu 14. listopadu čeká Horáckou Slavii domácí derby právě s jihlavskou Duklou, což je soupeř, na kterého se těší nejenom Šimon, ale také jeho děda.

„To už je takhle brzy? To jsem ani nevěděl, zas tak úplně s programem obeznámený nejsem. Každopádně se určitě přijedu podívat. Těším se,“ ujišťoval Suchý.

„I pro mě to bude speciální, hrát proti mateřskému klubu. Zase ale na druhou stranu těch zápasů proti Dukle už bylo hodně, takže vyklepaný z toho nebudu,“ měl jasno Szathmáry.

Na kontě má zatím v třebíčském dresu čtyři zápasy, přičemž už třikrát asistoval u gólu. Naposledy pomohl Horácké Slavii ve středu v Porubě k výhře 5:3.

„Hlavně to byly první tři body, které jsme letos uhráli venku. Snad jsme to tímhle zápasem zlomili,“ svěřil se s přáním třebíčský bek. „Hned první střídání jsme sice dostali gól, ale pak jsme se zvedli a myslím, že jsme byli lepším týmem. Ve třetí třetině jsme domácí k ničemu nepouštěli a vyhráli jsme podle mě naprosto zaslouženě,“ nepochyboval Szathmáry.