Do hokejové Síně slávy byli uvedeni Benák, Trefný, Prýl a Čajka

Benák a Trefný převzali plaketky osobně v prostorách Síně slávy v Galerii Harfa, za Prýla a Čajku přišli poděkovat rodinní zástupci. Před fanoušky budou oceněni i před podvečerním zápasem české reprezentace v sousední O2 areně proti Finsku, který je součástí ruského turnaje Channel One Cup.

„Jsou to osobnosti, kterým patří velké díky, poděkování a úcta za to, co všechno pro náš hokej udělali,“ řekl prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Tomáš Král.

Pětapadesátiletý Benák patřil mezi výrazné obránce své generace, vedle triumfu na světovém šampionátu v Praze 1985 se podílel i na zisku stříbrné medaile na olympijských hrách v Sarajevu o rok dříve.

„Hrozně moc si toho vážím, je to vrchol mé hokejové kariéry,“ řekl odchovanec Havlíčkova Brodu, který má ve sbírce i další medaile z MS a s Duklou Jihlava získal čtyři extraligové tituly. „Velkou zásluhu na tom má Standa Neveselý, pod jehož vedením jsem dosáhl největších úspěchů,“ jmenoval Benák dalšího člena Síně slávy.

Že bude oceněn, se dozvěděl v lese, na houbách. „Volal mi Bohouš Ebermann (předseda návrhové komise) a říkal, že budu uvedený. Tak jsem říkal, že si dělá srandu. Všichni ostatní kamarádi to ale věděli o čtrnáct dní dříve,“ pousmál se Benák.

O třicet let starší Trefný byl dvě dekády lékařem československé reprezentace, se kterou se zúčastnil řady světových šampionátů i šesti olympijských her. V letech 1972, 1976, 1977 a 1985 byl součástí realizačních týmů na zlatých šampionátech.

„Do hokeje jsem vstoupil po promoci, na lékařské fakultě jsem nastoupil na chirurgii v Ústí nad Labem a jeden z kolegů mě přesvědčoval, abych šel pracovat jako zdravotník do krajské hokejové sekce. Přijal jsem to, protože jsem byl sportovně vedený, a tak se vyvíjel můj osud,“ zavzpomínal Trefný na své hokejové začátky.

Ve sportovním prostředí zůstal i poté, co od reprezentace odešel. Členem zdravotní komise ČSLH byl třicet let. „Začínal jsem jako juniorský doktor a z kluků, kteří byli v té době junioři, se stali reprezentanti, kteří dobyli několik titulů mistrů světa,“ podotkl Trefný.

Hokej sleduje dodnes, ale moc velkou radost z něj v současnosti nemá. „Mám o něj starost. Prošel jsem juniorským hokejem s Pitnerem a Kostkou, pak jsem měl vzornou trenérskou dvojici Honza Starší - Karel Gut, další kteří dávali hokeji punc kvality, a teď mám zvláštní pocit, že nám kvalita utíká. Strašně mě to mrzí. Přál bych si, aby se vrátily časy, kdy jsme na akci jeli s vědomím, že domů něco přivezeme,“ dodal Trefný.

Další dva noví členové, Prýl a Čajka, byli do Síně slávy uvedeni in memoriam. Někdejší pardubický útočník Pryl je medailistou z olympijských her i MS. V reprezentaci nejčastěji nastupoval s Václavem Nedomanským a Josefem Černým, kteří již byli mezi legendy domácí hokejové historie uvedeni. Za národní tým odehrál 97 zápasů, ve kterých vstřelil 49 branek. Prýl zemřel v březnu 2015 ve věku 72 let.

Čajka zemřel v únoru 1990 na následky zranění, které utrpěl v ligovém zápase v Košicích. Zlínský obránce po nárazu hlavou do mantinelu utrpěl frakturu prvního a druhého krčního obratle a vážně si poškodil míchu. V nemocnici zemřel 40 dní po utkání v 26 letech. Bronzový medailista z MS 1987 byl v té době pevnou součástí reprezentace.