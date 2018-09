Plzeňská Škoda jede. Ale i do extraligy jdeme s pokorou, tvrdí kouč

„Šli jsme do soutěže postupně, zápas od zápasu. Věděli jsme, že to budou čtyři těžká utkání, což se také potvrdilo. Hrálo se ve velkém tempu, Finové i Švýcaři mají čtyři vyrovnané lajny. A vyšlo to pro nás takhle náramně,“ chválil svůj tým Ladislav Čihák, trenér HC Škoda.

Plzeň má v Champions League před sebou ještě dva říjnové duely proti Banské Bystrici, papírově nejslabšímu soupeři. Ale ty už jim nemohou sebrat postup do vyřazovací části.

„Pořád musíme pracovat a zlepšovat se. Na vavřínech určitě neusneme. V týmu je dost starších kluků, kteří by něco podobného ani nepovolili. Parta je suprová a všichni táhneme za jeden provaz,“ prohlásil na klubovém webu obránce Jakub Kindl.

Bleskově do týmu zapadl i útočník Jiří Novotný. Zkušený centr, mistr světa z roku 2010, podepsal se Škodou zatím měsíční kontrakt a hned zaujal místo mezi dalšími jihočeskými parťáky Gulašem a Nedorostem.

„Jsem mile překvapený, jak kvalitní kádr tady je,“ mínil 35letý Novotný. „Nebylo to pro mě jednoduché, po zranění jsem naskočil do zápasu po sedmi měsících. Teď jsem hlavou v Plzni a nemyslím na nic jiného. S klukama v lajně si rozumím. Guli je jeden z nejlepších hokejistů v extralize, ne-li ten vůbec nejlepší. A Venca je také totálně nadstandardní hráč.“

Přínos Novotného oceňuje i plzeňský kouč. „Zapadl perfektně. Je to vynikající hráč i člověk, má obrovský přínos pro celou kabinu a úžasný přístup. Čím déle tady zůstane, tím lépe,“ přál si Čihák.

Z Lugana se tým vrátil autobusem až v pondělí před osmou ranní. V úterý mu začne tvrdá příprava na páteční start extraligy. Škoda do něj vstoupí domácí bitvou s Libercem (17.30).

„Nechci spekulovat, jestli nám dosavadní dobré výsledky mohou ublížit. Do extraligy jdeme s respektem vůči každému soupeři. Ale zároveň věřím, že pokud budeme pokračovat v tvrdé práci, přijdou dobré výsledky,“ mínil Čihák.

K týmu se už po zranění připojí bek Kvasnička a útočník Kantner, naopak centr Preisinger očekává přírůstek do rodiny. A administrativní přehmaty stále nedovolují přílet amerického obránce Jonese.