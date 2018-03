A začíná sezona, říká kapitán karlovarských hokejistů před baráží

„Náš cíl byl postup do baráže, celou letní přípravu a sezonu jsme se na to připravovali. Dvanácti zápasy v baráži teď začne pravá sezona,“ prohlásil kapitán Energie po čtvrté rozhodující výhře 3:0 v pražském Edenu.

Díky výhře v semifinále a základní části se Energie stala mistrem WSM ligy. „Měli jsme pokyn od vedení a trenérů, že máme být co nejvýš v tabulce, abychom začínali play off doma, což se nám povedlo. Vyhráli jsme základní část, povedlo se nám play off. Jedna část je za námi, teď začne ta nejdůležitější,“ uvedl rodák ze Slaného.

Západočeši zvládli všech osm utkání vyřazovacích bojů proti Vsetínu a Pražanům bez jediné ztráty. „Neprohráli jsme a je dobře, že jsme neodehráli tolik zápasů. Máme před sebou 12 utkání, takže je dobré, že můžeme doléčit nějaká zranění, šrámy a soustředit se na baráž,“ těšilo Skuhravého. „Je to úplně jiná soutěž, jiný rytmus. Hraje se třikrát týdně, nehraje se každý den jako v play off,“ řekl Skuhravý o baráži, v níž Energii čekají Litvínov, Jihlava a lepší z dvojice České Budějovice - Kladno.

Vítěz první ligy se může spolehnout na kvalitní brankáře. „Oba dva gólmani nás celou sezonu drželi, chytali skvěle. Ať už Filip (Novotný), nebo Tomáš (Závorka), který se potom zranil a měl měsíční výpadek. Místo něho s námi jako druhý gólman jezdil Ondra Kuchař. Na každého brankáře jsme se mohli spolehnout. Filip toho odchytal nejvíc a byl naším nejlepším hráčem celou sezonu a v play off to jen potvrdil,“ pochválil týmovou jedničku Skuhravý.

Karlovy Vary v minulém roce sestoupily z extraligy po dvaceti letech. Rozdíl mezi oběma soutěžemi je podle Skuhravého patrný. „První liga není extraliga, v ní se hraje každý zápas na doraz, každé střídaní. Jsou v ní vyspělejší hráči, je to úplně jiné než první liga. Nechci ji shazovat, má vysokou kvalitu, ale v některých zápasech člověk už od půlky věděl, že nemusí jet naplno, protože má náskok a vyhraje. To se v extralize nestane,“ uvedl Skuhravý.

Baráž začne přesně za týden - v úterý 27. března a vyvrcholí 22. dubna. Na přípravu na klíčovou část sezony mají tedy Karlovy Vary od posledního utkání na Slavii více než týden času.

V Edenu hnal v nedělním čtvrtém utkání série hokejisty Energie zaplněný kotel fanoušků hostujícího klubu od první minuty, z první trefy se ovšem mohli radovat až v 25. minutě. Střelu kapitána Václava Skuhravého vyrazil Frodl pouze před Petra Stloukala, který puk doklepl do odkryté branky. Domácí reklamovali Stloukalovo údajné kopnutí do puku, ale rozhodčí gól uznali.

Tlak hostů vyústil v druhou branku 17 vteřin před koncem druhé části. Útočník Tomáš Rachůnek si od mantinelu vybruslil až před Frodla, který na jeho zakončení nestačil.

V závěrečné třetině Energie kontrolovala hru a Pražané už dvougólové manko nedokázali smazat, přestože v závěru to i díky přesilové hře a odvolání Frodla zkoušeli v šesti. Konečnou podobu skóre stanovil Flek do prázdné branky. Novotný v play off vychytal čtvrté čisté konto a v osmi duelech obdržel stejný počet branek.

„Vyhráli jsme základní část, povedlo se nám play off. Jedna část je za námi, teď začne ta nejdůležitější.“ Václav Skuhravý kapitán HC Energie Karlovy Vary