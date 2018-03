Slávistický kouč Razým: O baráž se popereme, byť na extraligu nemyslíme

V cestě do baráže narazíte na Karlovy Vary, nebo na České Budějovice. Věříte si na takové soupeře?

Šance je vždycky, proti každému soupeři. Na druhou stranu si musíme přiznat, že Vary i Budějovice jsou favority soutěže, které nezajímá nic jiného než baráž a postup zpátky do extraligy. Dělají pro to všechno, oba kluby mají daleko větší rozpočty a úplně jiný hráčský kádr. Vary mi přijdou silnější než v loňské sezoně, kdy spadly. Posílily o dva slovinské obránce (Kovačevič a Podlipnik), kteří jim pomůžou. V bráně mají Novotného, což je nejlepší gólman v lize. Ten tým je velmi silný.

„Kluci určitě poznali, že v týmu síla je a že se nemusí sklánět před žádným soupeřem. Věřím, že se o baráž popereme a budeme minimálně vyrovnaným soupeřem.“

A Budějovice?

Ty přibraly Vampolu, mají zkušenou obranu - vrátili se jim Kutlák, Novák... A to nejsou jediní hráči, kteří mají něco za sebou. K tomu si připočtěte značnou diváckou podporu, což hraje roli. Ale my se zadarmo nedáme.

Slavia o návratu do extraligy neuvažuje. Cítíte v týmu motivaci poprat se o baráž?

Ano. Stanovili jsme si postupné cíle. Nevykřikujeme do světa, že se chceme vrátit do extraligy okamžitě. Majitel loni prohlásil, že je potřeba udělat krok zpět, abychom mohli dělat kroky kupředu. Víme, že to asi bude trvat delší dobu, co se týká finančního zajištění a celkového zázemí. Ale kluci určitě poznali, že v týmu síla je a že se nemusí sklánět před žádným soupeřem. Věřím, že se o baráž popereme a budeme minimálně vyrovnaným soupeřem.

V prvním kole play off jste přes Přerov postoupili snadno 4:0 na zápasy. Byl jste překvapený, nebo jste věděl, že je tým tak silný?

Tým ukázal svou sílu už v přípravě, kdy jsme hráli dobře s extraligovými kluby. Ale pak se nám nedařilo v domácím prostředí. Proto bych neřekl, že jsme až tak silní - mohli jsme po základní části skončit klidně šestí. Před play off to bylo padesát na padesát. Podle výsledku 4:0 to vypadá jako jednoznačná záležitost, ale první dva zápasy s Přerovem byly bitvy až do konce. Měli jsme štěstí, protože jsme hráli třikrát ve třech.

Jak moc si ceníte výsledků, když má Slavia oproti favoritům skromnější podmínky?

Cením si toho. Kluky jsme si vybrali, tak jim věříme. Jsme rádi, že to potvrdili, i když jsme měli výkyvy. Přičítám to domácímu prostředí, protože tam není všechno úplně ideální. Nemáme podmínky jako Budějovice, Vary nebo Kladno. Bohužel nám nechodí ani tolik fanoušci, podpora je malá. Rozhoduje se ale na ledě, nechceme na to svádět nezdary, ale klukům by se samozřejmě hrálo líp před zaplněnou tribunou. S tím se musíme vyrovnat. Kluci, kteří přišli, ve Slavii hrát chtějí, to je důležité. Výkony stoupají, v play off byly o poznání lepší než v základní části, byť v ní jsme proti silným soupeřům obstáli. Věřím, že to můžeme zopakovat i v semifinále, pokud ze sebe kluci vydají všechno. Vítěz je totiž ten, kdo podá ve správnou dobu na správném místě maximální výkon. A my tomu věříme.

V čem vidíte kouzlo Slavie, že se dokáže držet na špičce první ligy, když nemá na soupisce taková jména jako konkurenti?

Základ je v tom, že jsme si vybírali vhodné typy hráčů dle našich finančních možností. Pořád máme Kolaříka s Novákem, kteří nám drží kabinu. Vrátil se Jirka Drtina, to jsou tři poslední mohykáni, kteří pamatují lepší časy Slavie. Máme velmi dobrý realizační tým, pracujeme společně, Roman Málek velmi dobře vede brankáře, což je projevilo u Frodla, který se vypracoval a pravděpodobně odejde do extraligy. Máme kluky, kteří extraligou prošli, ale žádné velké jméno si neudělali.

Na co tedy spoléháte?

Na týmového ducha. Nemáme první pětku, od které bychom čekali, že bude dávat góly z přesilovek jako třeba Prostějov. U nás jsou čtyři lajny vyrovnané s tím, že tam máme vhodné hráče do oslabení. Taky by se nám hodil odchovanec, který by se vracel z NHL a měl by zájem nám pomoct.

Zmínil jste Frodla - dá se říct, že je základním stavebním kamenem vašeho týmu? Stojí na něm vaše výsledky?

Je to mladý kluk, který to má v hlavě srovnané. Za dva roky udělal neskutečný pokrok. On by ve Slavii chtěl zůstat, kdyby viděl naději postupu do extraligy. Pochopitelně se chce sportovně posunout. Když se mu ta příležitost naskytne, tak mu samozřejmě nebudeme bránit. To je jasné.

Je pro vás příjemné, že jste ukončili sérii rychle, nikdo se vám nezranil a můžete se v klidu připravovat?

Nám nejde ani tak o zranění jako spíš o nemoci. Za celou sezonu jsme nebyli kompletní, teď se nám na poslední chvíli uzdravili Drtina, Pohl a Šagát, který měl antibiotika. Doufáme, že se kluci za těch pár dní dají dohromady a zdraví jim vydrží.