Hokejová Slavia má nového trenéra, tým přebírá Miloš Říha mladší

Šestatřicetiletý Miloš Říha mladší přebírá tým po MIlanu Razýmovi, jenž po třech letech v klubu zamířil zpátky do extraligy, kde povede Litvínov. Slavia se jmenováním nového kouče poměrně otálela, období bezvládí trvalo bez pár dní celý měsíc.

„Miloše jsem v klubu chtěl, protože znám jeho práci z předchozích působení. Pro Slavii se jeví jako vhodný kandidát, jeho trenérská filozofie zapadá do našich představ o práci s mladými hráči a odchovanci. V minulých sezonách ukázal své schopnosti v Litoměřicích a věřím, že se bude dařit i u nás,“ uvedl slávistický šéf Vladimír Pitter.

Ten zůstává i po nedávné změně v akcionářské struktuře jediným členem představenstva i klubového vedení. Mezi akcionáři už nefiguruje společnost OIN Gama, kterou zastupoval Richard Benýšek. Přestože Pitter vystupuje dlouhodobě jako majitel, OIN Gama vlastnila až dosud 69,9 procenta akcií.

Nově je vlastníkem 99,99 procenta akcií tradičního pražského klubu společnost Merit Asset, v níž je Pitter jednatelem. Benýšek a OIN Gama. nejsou od 8. června věřiteli Slavie, jejich pohledávky nabyla Merit Asset.

Slavia se už tři roky marně pokouší o návrat do extraligy, přesto předváděla pod vedením trenéra Razýma ve skromných finančních podmínkách velice dobré výkony i výsledky.

Fanoušků jsem čekal víc, představy byly jiné Rozhovor se šéfem Slavie po uplynulé sezoně

V uplynulém ročníku skončila po základní části na čtvrtém místě a postoupila až do semifinále play off, v němž nestačila na favorizované Karlovy Vary, které později uspěly i v baráži a postoupily zpátky do nejvyšší soutěže.

Říhovým úkolem bude navázat na Razýmovu práci a dál držet pražský celek ve špičce první ligy. Do Slavie míří i kvůli tomu, že v minulosti pracoval s mládeží a v uplynulé sezoně byl vedle klubového angažmá v Litoměřicích také asistentem trenéra u reprezentační devatenáctky. Zkušenosti má i z pozice asistenta v Hradci Králové a Pardubic, kde také krátce působil jako hlavní kouč.