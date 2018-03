Mají nejlepší beky, ale měli jsme to urvat, mrzí Kadlece mizérie Slavie

Nástup slávistů naznačoval, že si hráči uvědomují, o co hrají. V Karlových Varech prohráli obě utkání, proto spoléhali na domácí halu a užší kluziště. Tlak se jim vyplatil, vytěžili z něj první (a jak se nakonec ukázalo také poslední) gól, když střelu Jana Pohla od modré čáry tečoval Kadlec.



„V první třetině jsme hráli lepší hokej, měli jsme šance. I ten gól vyšel z dobré práce. Martin Šagát se výborně zbavil hráče v rohu, pěkně přihrál na modrou a já to tečoval. Vlilo nám to krev do žil,“ popisoval Kadlec pocity z první třetiny.

O to větší šok přinesl postupný přechod do letargie. Nadšení vyprchalo, aktivita uvadla.

2156 fanoušků „Především fanoušci Varů udělali pěknou atmosféru, i když s loňskými Českými Budějovicemi se to srovnávat nedá, tehdy to bylo úžasné,“ vzpomíná Kadlec.

„Vary stupňovaly tlak a my na to nedokázali zareagovat. Navíc stáhly hru na tři lajny, což jim prospělo. My jsme pak ani nedokázali dostat puk do útočné třetiny, neuměli jsme je zatlačit. Přesilové hry nám taky moc nejdou, Vary je brání aktivně, pro nás to je těžké. Asi bychom to měli více házet na bránu,“ vyjmenovával chyby 29letý útočník.

Slavia tak ve třetí třetině dovolila srovnání po nechtěném odrazu od rozhodčího a dvanáct vteřin před koncem inkasovala rozhodující branku.

V zápase došlo i ke dvěma nepříjemným zraněním. Slávistický Zdeněk Kubica lehl na zem po nešetrném úderu čepelí do obličeje. „Je v pohodě, má modřinu pod okem, ale to mu přítelkyně pofouká,“ pousmál se aspoň jednou Kadlec.

Slavia - Karlovy Vary Čtvrtý semifinálový duel sledujte od 17 hodin online.

Hůře dopadl karlovarský Jan Tomeček, který obětavě padl do střely Jaroslava Kracíka, aby ji nakonec zastavil hlavou. Ztráta beka nakonec Západočechům výraznější problémy nezpůsobila.

„Vary mají asi nejlepší obránce v lize. Že jim jeden vypadne, nic neznamená. Všichni tam hrají stejně dobře a zkušeně,“ chválil soupeřovu defenzívu Kadlec.

Od chvály však brzy přešel k nedělnímu kritickému zápasu (hraje se od 17 hodin). „Nehrajeme špatně. Domácí užší kluziště minimálně ze začátku pomohlo, udrželi jsme karlovarské hráče v menším pohybu. A taky díky našemu brankáři Dominikovi Frodlovi máme šanci, je totiž výborný. Nebýt jeho, tak jsou naše výkony poloviční,“ nevzdává se naděje Kadlec.

Slávisté nechtějí skončit sérii bez vítězství a nyní už také nemají co ztratit.