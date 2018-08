Aktivní hokej a soupeři pod tlakem. Trenér Slavie chválí hru mladých

Prohráli jste s Kladnem 2:5, jak zápas hodnotíte?

Jsem spokojený s předvedenou hrou, například druhá třetina byla výborná, prakticky jsme soupeře nepustili z pásma. Co je chyba, nenavýšili jsme vedení 1:0. Měli jsme na to minimálně pět vyložených šancí.

Zato Kladno šance využívalo.

Soupeř naopak chybičky trestal, ale jsem rád, že to kluci nevzdali. Byl to trochu zápas blbec, na druhou stranu je to také upozornění před sezonou, že nesmíme za žádnou cenu povolovat.

Novou smlouvu podepsal 23letý obránce Josef Saňa, v sestavě je řada dalších mladých hráčů, jste s nimi spokojený?

Kluci pracujou všichni dobře, i ti, které jsme vyřadili. Samozřejmě někteří mají příspěvek pro mužstvo větší, někteří menší. Sestava je nějak ustálená, teď nám chyběl Martin Šagát (33 let) a na marodce máme Jindřicha Baráka (27 let), ale ti mladí jsou na tom výkonnostně podobně, proto si necháme pět pětek, abychom v případě nějakého poklesu formy či zranění mohli hráče otočit. Do sezony to bude jenom dobře.

Jak se zpětně díváte na přípravu?

Naučili jsme se velmi dobrý aktivní hokej. Pokud ho produkujeme, jsou soupeři pod velkým tlakem. Ve všech zápasech jsme herně soupeře přetlačili. Samozřejmě dnes to byla lekce z produktivity, koncovka je horší.

Proběhla konverzace s hráči, co od nich očekáváte?

Jasně, my s nimi mluvíme pravidelně. Teď už ten kádr nějak zúžíme, uděláme devět obránců, třináct útočníků, ty z širšího kádru dáme do nižší soutěže, aby tam měli svou pozici. A určitě si k tomu řekneme ještě víc v příštím týdnu, připomeneme si nějaké interní cíle, co očekávat. Projedeme taktiku, ale ti hráči všichni vědí, jakou mají roli. A v zápasech to bylo vidět, fungovalo to, jen si to musíme přenést do sezony.