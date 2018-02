Pardubický sledge hokejista Kubeš: Ceny jsou fajn. Jen kdyby bylo zlato

„Třikrát jsme vedli o dva góly a nedokázali to udržet. Náš brankář (Petr Boček) pustil tři góly, jaké jinak dostane tak jednou za rok... Třeba z dorážky po nahození od modré, když skákal po puku,“ vracel se Kubeš k porážce 5:7.

Při rozhodující šesté brance poškodili podle mínění Mustangů jejich tým rozhodčí. Co se přesně přihodilo? Lídr pardubického týmu Kubeš situaci předcházející trefě Zlína popsal takto:

„Jeden jejich protihráč mě držel, nemohl jsem v té chvíli dělat vůbec nic. A další do mě ještě ‚drbnul‘. Nepískli to a Šafi (zlínský Zdeněk Šafránek) vzápětí skóroval.“

Pardubickým hráčům dost vadilo i vyloučení ze 27. minuty, po němž Zlín v přesilovce snižoval na průběžných 4:5. „Na světové úrovni by se tohle nepískalo. Ale v české lize po kontaktu jenom někdo víc zařve a jdete na trestnou,“ srovnával Kubeš. „Za mě je výsledek superfinále zklamáním,“ dodal.

Jeho mužstvo možná trochu překvapivě v závěru utkání nesáhlo k power-play, ale to má vcelku jednoduché vysvětlení.

„Neumíme ji, nikdy jsme to netrénovali. Nemáme zkušenosti s tím, že bychom hráli s úplně otevřeným zadkem,“ líčil Kubeš.

Což je rozhodně minus, na druhou stranu Zlín dokázal zpečetit triumf i gólem při rovnovážném stavu hráčů, prázdnou bránu k tomu nepotřeboval. Na brněnské superfinále, které se letos uskutečnilo z důvodu konání paralympiády v Koreji, přijela Mustangům zafandit slušná řádka příznivců.

„Měli jsme jich tam jednoznačně nejvíc ze všech účastníků (hrály se i duely o další umístění), ale byla škoda, že se hrálo v Brně. V Pardubicích by jich dorazilo určitě víc. Fandům však každopádně moc děkujeme. Je to obrovská podpora, navíc nám pomáhají nakládat a vykládat věci, když někam přijedeme,“ řekl Kubeš.

Ten se stal nejproduktivnějším hráčem České sledge hokejové ligy a zároveň z týmu Mustangů pronikl do All Stars společně s top střelcem soutěže Bernhardem Heringem, Pavlem Doležalem. Marek Michalec byl pak hodnocen mezi zdravými hrajícími.

„Za to ocenění jsem vděčný, jen ještě kdyby bylo zlato. Ale to získáme příští rok,“ prohlásil Kubeš, který už doma ve vitríně pár individuálních trofejí má. „Pokud jde o Pavla s Markem, věřím, že je to, že se letos dostali mezi All Stars, pořádně nakopne,“ přál si.