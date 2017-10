Na Slovensku tepou do vyhozeného kouče Říhy. Kam povedou jeho kroky?

Říha v nejslavnějším hokejovém klubu na Slovensku skončil po bídném vstupu do nové sezony. Tým prohrával jedno utkání za druhým a čelil posměchu, že nemá v KHL co dělat.

Situace dospěla tak daleko, že diváci začali na českého trenéra pískat a část z nich dokonce skandovala „Říha ven“. Kromě toho prořídly i tribuny a návštěvy často klesaly pod sedm tisíc. V Bratislavě přitom bývala desetitisícová aréna téměř pokaždé plná.

Tamní deník Šport ve svém komentáři napsal: „Kdyby Říha zůstal, stupňovalo by se napětí. Jeho konec znamenal úlevu, neměl týmu už co dát. Nefungoval jeho systém, měl zastaralé metody a slabou komunikaci s cizinci kvůli neznalosti angličtiny.“

Otevřená kritika, která se objevuje i v dalších slovenských médiích, přišla poté, co začal Slovan po Říhově odchodu předvádět lepší výkony. A také vybojoval nejvyšší vítězství v sezoně 4:1 proti Soči.

„Nový trenér přinesl do kabiny nové prvky a začíná se to projevovat na naší hře,“ pravil český útočník Michal Řepík. A jeho parťák Radek Smoleňák dodal: „Už je vidět rukopis nového kouče, podle kterého se snažíme hrát. To znamená být rychlejší, zbytečně neodhazovat puky, navzájem si pomáhat a být si na ledě nablízku.“

Tím novým trenérem je Bělorus Eduard Zankovec, kterého v deníku Nový čas popisují jako „mimořádně klidného, jehož vystupování má určitě pozitivnější vliv na mužstvo než teatrální a věčně si stěžující Říha.“

Teď se čeká, jaké změny Zankovec přichystá. Otevřeně se například hovoří o odchodu dalšího Čecha Lukáše Kašpara, jenž v 17 odehraných zápasech ještě nevstřelil ani gól, své místo však nemusí mít jisté i další.

A Říha? I jeho budoucnost se řeší. Vyloučený není jeho návrat do Česka, kde by mohl v extralize nahradit na střídačce několik trenérů, jejichž týmy se trápí. V zákulisí se hovořilo o tom, že by mohl jít do Sparty a vzhledem k jeho vazbám na Pardubice nemusí být nereálný ani návrat na východ Čech.

Na Slovensku mezitím spekulují o příchodu do Zvolena, odkud pochází jeho přítelkyně.