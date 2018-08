Nemáme v KHL jistotu, říká manažer Slovanu. A prozradil platy hráčů

„Slovan patří mezi kluby, které nemají garanci víceročního působení v KHL,“ řekl Štefl v on line rozhovoru se čtenáři tamního portálu pravda.sk. „Tuhle garanci má jen šestice elitních klubů,“ dodal.

Není to překvapivé tvrzení, protože vedení KHL se v posledních letech snaží zvýšit kvalitu a také prestiž soutěže, která trpěla i kvůli finanční nejistotě řady jejich účastníků. „Naposledy vyřadili Ladu Togliatti a Jurgu Chanty-Mansijsk,“ připomíná Štefl.

Dalším v řadě může být Slovan, jenž po ekonomické stránce patří k nejslabším článkům soutěže. Slovenský celek těžko konkuruje silným ruským rivalům, v jeho tržním prostředí není snadné naplnit rozpočet, byť patří v lize k těm nejmenším.

„Roční náklady na platy hráčů se u nás pohybují ve výšce pěti milionů eur. Když si tuto sumu vydělíte počtem hráčů, dostanete se k průměrnému ročnímu platu. Rozdíly v platech jednotlivých hráčů jsou pochopitelně enormní. Minimální mzda v KHL je okolo pěti a půl tisíce eur, u hráčů do 22 let je to tři sta eur. Maximum pro jednotlivé hráče není, existuje jen platový strop pro celé mužstvo, který se nás ale netýká,“ přiblížil Štefl.

Slovan se už několikrát vyhnul bankrotu na poslední chvíli, své by o tom mohli vyprávět mnozí čeští hokejisté, kteří v něm působili. Vedení se proto dlouhodobě snaží najít silnějšího partnera, jenž by zajistil jistější provoz, leč to se příliš nedaří.

„Žijeme v situaci, že nás mohou kdykoli vyloučit, což se kromě zmiňované šestice může stát vlastně komukoli,“ vypráví Štefl. „Každoročně musíme vedení KHL dokazovat, že máme na to, abychom v KHL působili. Náš problém souvisí s finanční stabilitou,“ nezastírá.

Slovan proto alespoň v teoretické rovině řeší, co by s ním v případě vyloučení z KHL bylo. Podle Štefla nepřichází v úvahu účast v mezinárodní EBEL, vyloučil i VHL ligu, což je po KHL druhá nejvyšší soutěž v Rusku.

Realističtější je naopak návrat do slovenské extraligy, případně účast v české nejvyšší soutěži, jež však v minulosti participaci Slovanu opakovaně vyloučila. „Zatím je to jen hypotetická otázka, ale EBEL by nás nikam neposunula, VHL je úplný nesmysl. Takže zajímat by nás mohla extraliga. Nevíme ale, jestli česká, nebo slovenská.“