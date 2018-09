V pátek začíná slovenská liga nově i s dvěma maďarskými kluby

Titul obhajuje Banská Bystrica, kterou po odchodu Vladimíra Országha do Slovanu Bratislava do KHL převzal kanadský trenér Dan Ceman. Čeští zástupci v týmu úřadujícího šampiona chybí. Brankář Jan Lukáš odešel do Olomouce a obránce Adam Sedlák do Znojma do EBEL.

Vedle pokračujícího projektu slovenské reprezentační dvacítky je v soutěži 12 klubů. Na jejich soupiskách je téměř třicítka českých zástupců. Po sedmi jich je v kádrech Nových Zámků a Žiliny. V soutěži také budou působit tři čeští trenéři - Roman Šimíček v Košicích, Antonín Stavjaňa v Nitře a Josef Turek v Detvě.

V základní části sehrají celky 55 kol a její vítěz nově získá Pohár Dušana Paška. Dlouhodobá část skončí 26. února a v play off se bude hrát nově předkolo, kam se dostanou kluby ze sedmého až desátého místa. V něm se bude bojovat na tři vítězné zápasy, čtvrtfinále, semifinále a finále už bude na čtyři vítězné duely. Slovenský šampion získá opět právo účasti v Lize mistrů.

Místo play out o udržení se bude hrát mezi 12. a 23. březnem baráž. Poslední slovenský tým v soutěži se utká v sérii na čtyři vítězné zápasy s vítězem druhé nejvyšší soutěže.

Slovenskou nejvyšší soutěž nově také oživí duel pod širým nebem, který je na programu o víkendu 2. a 3. února. Vedení soutěže ale zatím podrobnosti a místo konání nezveřejnilo.