Slováci se vzdávají hlavního města kvůli Čechům. A fanoušci se bouří

„Dovezeme tam vaše jídlo, vaši hudbu. Budete tam jako doma,“ zvali pořadatelé ve vtipném šotu.

Za neobvyklý manévr chválil Dány i šéf mezinárodní federace IIHF René Fasel.

Když se slovenští organizátoři příštího mistrovství světa na úterní tiskové konferenci pochlubili stejným plánem, vyvolalo to spíš rozpaky. Vždyť i primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na oficiální akci, byť s úsměvem, pronesl: „Jako Bratislavan bych byl raději, kdyby Slovensko hrálo v Bratislavě.“

Ale tak to nebude. Pořadatelé využili svého práva a přehodili domácí tým z „bratislavské“ skupiny B do áčka v Košicích. „V Bratislavě budou hrát naši sousedé z Česka a Rakouska,“ přikývl šéf slovenského hokejového svazu Martin Kohút.

Hokejové MS 2019 ● Skupina A (Košice)

Kanada, USA, Finsko, Německo, Slovensko, Dánsko, Francie a Velká Británie. ● Skupina B (Bratislava)

Švédsko, Rusko, ČESKO, Švýcarsko, Norsko, Lotyšsko, Rakousko a Itálie. Turnaj se bude hrát od 10. do 26. května 2019. Slovensko bude hostit hokejový šampionát po osmileté přestávce. Stejně jako v roce 2011 se zápasy odehrají v Bratislavě (Zimní stadion Ondreje Nepely s kapacitou 10 040 diváků) a Košicích (Steel Arena, 8 347 diváků).

Očekává se, že zejména čeští příznivci budou desetitisícový stadion, kde se jinak fandí Slovanu Bratislava v KHL, vyprodávat podobně jako při šampionátu před sedmi lety. Přesunutím Slováků na východ rapidně vzroste zájem o košickou část turnaje.

„Chceme dosáhnout na lepší výsledek a návštěvnost než v roce 2011. Trvalo by ale dlouze vysvětlovat čísla a analýzy, nemůžeme se bavit jen v rovině emocí,“ podotkl Kohút.

Jenže ty už dávno hýbaly Slovenskem. O plánech hokejových šéfů informoval ještě v průběhu dánského šampionátu Deník Šport.

„Arénu v Bratislavě necháme Čechům a půjdeme do o 1 800 míst menší? V podobně malé hale domácí tým v novém miléniu nehrál,“ upozorňoval na Twitteru novinář Tomáš Prokop. „Češi nám ukradnou Bratislavu,“ objevovaly se titulky na slovenských hokejových portálech.

I proto zástupci svazu i Košic přesvědčivě líčili, jak přítomnost slovenských reprezentantů také pomůže městu i infrastruktuře. Vzniknou třeba přímé letecké linky s Mnichovem a Düsseldorfem. Hokejem by měla žít celá země.

Jenže vykládejte tohle horlivým fandům, kteří si přáli mít oblíbence v největší a nejmodernější aréně v zemi. V anketě na serveru sme.sk souhlasila s „košickou variantou“ jen zhruba třetina hlasujících.

Cesta autem mezi Bratislavou a Košicemi - po ne zrovna kvalitních silnicích - zabere čtyři a půl hodiny. Na východ Slovenska se nechtělo ani Kanadě, která za „přestěhování“ do komfortnější a dostupnější Bratislavy lobbovala u mezinárodní federace.

„Nepředpokládám, že by na to přistoupila,“ tušil Kohút. Měl pravdu. Právě jeho postava vzbuzuje další pochyby. Tamní žurnalisté spekulují, že právě kvůli šéfovi svazu pocházejícímu z Košic uvidí diváci domácí reprezentaci v tamní Steel Areně. „Věřím, že Slovensko si zahraje v obou městech,“ řekl Kohút.

Znamenalo by to, že mistři světa z roku 2002 proniknou do „bratislavského“ čtvrtfinále. To nehráli pět let.

Šampionát začne 10. května, první vlna lístků půjde do prodeje v září. Počítá se, že na Slovensko dorazí až 450 tisíc diváků. Maskotem turnaje se stane medvěd, jehož podobu organizátoři teprve zveřejní. Důležitější témata už jsou však probírána.