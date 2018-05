MS V HOKEJI

Slováci opět bez čtvrtfinále. Jsme tam, kam patříme, ví legendární Šatan

Není to úplně dávno, co jako čerstvý mistr světa poslouchal popěvek: „Šatan není člověk, Šatan je bůh!“ Na slavnou éru může bývalý vynikající útočník jen vzpomínat, slovenští hokejisté od roku 2014 dál marně vyhlížejí účast ve čtvrtfinále mistrovství světa. Nepovedlo se jim to ani letos v Dánsku.

„Vzhledem k našim podmínkám, rankingu a kvalitám jsme přesně tam, na co mužstvo má. Ukázala se realita,“ přiznal Miroslav Šatan, jenž se poprvé na šampionátu představil coby generální manažer slovenské reprezentace. Tým, který seskládal s kanadským trenérem Craigem Ramseyem, obsadil v „české“ skupině A páté místo. Ke čtvrté postupové příčce chyběl mistrům světa z roku 2002 jediný bod. „Byli jsme blízko, ale přece tak daleko,“ pronesl slovenský útočník Marek Hovorka. Slováci si i po přestřelce 7:4 s Běloruskem, kterou v úterý zakončili účinkování na šampionátu, vyčítali zpackaný závěr utkání s Čechy. Ještě deset sekund před koncem základní části vedli 2:1, nakonec však padli v prodloužení 2:3, čímž ztratili dva body. Momentky z utkání mezi Českem a Slovenskem. Jeden z mála hokejistů, který nežehral na nepovedenou koncovkou federálního derby, byl obránce Andrej Sekera. „Hráči si musí uvědomit, že nikdy nezáleží na tom, s kým jste hráli včera, ale s kým hrajete dnes. Doplatili jsme na duel se Švýcary. Podali jsme nejhorší výkon na turnaji, který rozhodl o tom, že jsme se nedostali do čtvrtfinále,“ zmínil zkušený bek porážku 0:2 z úvodu šampionátu. „Kamenem úrazu byly i naše kolísavé výkony, protože bruslařsky jsme na to měli. Technicky na tom nejsme tak dobře jako Rusové, Kanaďani nebo Američani, ale s jednoduchostí a účelností umíme udělat dobré zápasy,“ dodal Sekera. Aha, takhle to funguje v NHL Zámořský styl se snaží hráčům vtisknout kouč Ramsey, který se ujal reprezentace loni. Právě před rokem se donedávna spolufavorité velkých turnajů jen díky souhře ostatních výsledků udrželi v elitní skupině mistrovství světa. U slovenské reprezentace bylo zapotřebí učinit velké hokejové zemětřesení. „Craig přinesl do naší hry moderní styl, který už všichni využívají. Hráči vidí, jak funguje trenér z NHL. Hodně se naučí i z toho, jak vede tréninky a mítinky,“ oceňuje Šatan přínos kanadského odborníka. Craig Ramsay na lavičce slovenských hokejistů. „Myslím, že i lidi si uvědomují, že současný hokej je o něčem jiném než před lety. Nedá se hrát, jako jsme hráli kdysi v Česku a na Slovensku,“ podotkl Sekera. Zatímco Češi se i přes ústup z medailových pozic nadále drží mezi širší hokejovou elitou, Slovensko po odchodu silné generace pocítilo sešup daleko bolestivěji. Pět šampionátů, pět krachů v základní skupině. „Je ale vidět, že se něco nastartovalo, ale je to náročný proces,“ oznámil obránce Sekera. A za rok v Košicích? Jak náročný, ukázaly dvě velké hokejové akce roku 2018. Na olympiádě v Koreji sice Slováci senzačně zdolali Rusy 3:2, ale zbylá tři utkání nezvládli a obsadili 11. místo z 12 účastníků. I v Dánsku dokázali vzdorovat favorizovaným Švédům, trápili Čechy, připsali si povinné výhry proti Francii, Rakousku a Bělorusku. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii I přesto budou závěrečné boje opět sledovat jen jako diváci. Slováci věří, že mančaft bez velkých hvězd, ale s několika nadějnými mladíky, získané zkušenosti zúročí třeba už za rok, kdy bude mistrovství světa hostit Bratislava a Košice. „Stále máme pracovat, ale jde to dobrým směrem,“ poznamenal Šatan. „Jestli budu pokračovat jako manažer, se rozhodnu v blízké budoucnosti. Ale trenér má smlouvu ještě na rok,“ doplnil bývalá hvězda Buffala. Mimochodem, deník Šport informoval, že slovenská reprezentace po vzoru letošních hostitelů z Dánska nesehraje domácí mače v hlavním městě, ale v menší hale a jinde - v Košicích. Bratislava by naopak měla patřit Čechům a českým fandům. Ale na to je čas, vždyť ještě neskončil dánský šampionát...