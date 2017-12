Slováci srazili mistry světa na kolena. Je to sen, raduje se Studenič

Skupina A v Buffalu měla dopředu daný příběh. USA s Kanadou se pod otevřeným nebem střetnou o prvenství ve skupině a o snazšího soupeře pro play-off. Tedy o to, kdo ušetří více sil na finále, ve kterém si oba týmy střihnou repete.

Ostatní ať si dělají, co chtějí.

Jenže po noci na pátek může být všechno jinak, Slováci zabrali a vzdor všem předpokladům po utkání slavili cenné vítězství.

„Nereálné. Je to jako sen. Poprvé jsem zažil vítězství nad takovým soupeřem. Pro naši malou zem to je, jako bychom vyhráli Stanley Cup,“ vyprávěl po zápase zámořským novinářům Marián Studenič.

Po první bezbrankové třetině Američané sázeli na trpělivost. Na puku dominovali, Slovákům jej moc nepůjčovali, ale prostřelit Romana Durného v bráně prostě nedokázali.

Místo odměny za trpělivost museli Američané naopak manko dohánět. Na dvě branky Filipa Krivošíka ještě odpověděli. Góly Bradyho Tkachuka a Caseyho Mittelstadta byly opravdové parády.

Jenže dvě minuty před koncem ukázal ohromným sólem Samuel Buček, jak lehce se dá rozložit do základů pevná americká obrana.

„Naznačil jsem střelu a obránce mi na ni skočil, tak jsem objel bránu a dal gól,“ popisoval jednoduše Buček, jak se stal hrdinou. „Vždycky jsem si říkal, že bych chtěl dosáhnout toho, co zvládli Slováci na mistrovství v roce 2002 (zlato na seniorském šampionátu). Pro naši zemi je dnešek ohromným zážitkem.“

Děkovat mohli především brankáři Durnému. V zápase pochytal 43 střel. „Byl to největší zápas mého života. Musíme si výhru užít,“ řekl Durný a dodal, že už myslí na přípravu do dalšího utkání.

Přese všechnu euforii výhra nad USA nemusí vůbec nic znamenat. Náhled na Slováky se ani po vítězství nemění. Dalším soupeřem je totiž Finsko, které má také medailové ambice. A zatím poslední Dánsko bylo loni velkým překvapením turnaje a jen těžko by se smířilo s posledním místem.

Slovensko by potřebovalo s přehledem porazit Dánsko a Finsko alespoň potrápit. Hráčům by se zvýšilo sebevědomí do čtvrtfinále, které je jak dělané pro malý hokejový zázrak.

Sestřih utkání mezi Slovenskem a USA: