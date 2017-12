Smoleňákův comeback: vítězný gól v poslední minutě: Přišel jsem pro titul

„Jsem rád, že jsme to dotáhli na tři body. Prohrávali jsme a Litvínov hrál dobře; kdykoli jsme udělali chybu, měl šanci nebo dal gól,“ řekl 31letý hráč, který předčasně skončil ve Slovanu Bratislava.

V české extralize jste se objevil po víc než šesti letech. Jaký byl comeback?

Lepší start jsem si určitě nemohl přát, i když vím, že po víc než měsíční pauze to nebylo úplně ideální. Ale kluci mi pomohli, s Bedýnkou (Bednářem) a Džerim (Džerinšem) se mi hrálo dobře.

Jaká je extraliga?

Hokej je v poslední době vesměs stejný. Tři čtyři roky už je trend, že se hodně bruslí, týmy jsou na tom dobře se systémem. Každá liga je těžká. Jsem rád, že mám první utkání za sebou, uvidíme, co přinesou další.

Máte rád koncovky vyrovnaných zápasů?

Jako snad každý hráč. Jsem hlavně šťastný, že jsem to nějakým způsobem zvládnul, i když jsem měl velké rezervy. Vím, že se zlepším. Musím se zlepšit. Že to takhle vyšlo, to je určitě hezký pocit.

Trefil jste se v čase 59:25 a střílel jste do prázdné branky.

Přimotal jsem se k tomu jak slepý k houslím. Pan Bednář to vymyslel a já se nechal trefit.

Jak se vám s panem Bednářem hraje?

Mohlo by to fungovat. Ale jak jsem řekl, mám co zlepšovat. Potřebuji se dostat do zápasového zatížení, do systému, abych na tom byl líp s timingem na ledě. Občas jsem se tam ztrácel. Ale je jednodušší hrát v týmu, který funguje, šlape, který si věří a vyhrává. Kluci mi to rozhodně ulehčili.

Užíval jste si bouřlivé prostředí?

Úplně to nevnímám, když hraju. Ale samozřejmě jsem slyšel, že tam lítaly nějaké orgány a různé nadávky, ale já jsem rád. Je to lepší, než hrát před prázdným stadionem.

Málem jste se pral se Sörvikem, ale z bitky jste vycouval. Proč?

Zůstal jsem nad věcí, protože na konci střídání jsem měl jazyk na vestě a byl jsem rád, že jsem rád. Nebral jsem to osobně, každý tým potřebuje hráče jako Sörvik. Mám rád, když takhle někdo hraje, tvrdě maká a dře pro tým.

Co chcete v Hradci dokázat?

Vyhrát poslední zápase v sezoně. Přišel jsem kvůli jediné věci, vyhrát titul. Cokoli jiného budu brát jako neúspěch týmu i můj, že jsem nedokázal pomoct. Ale doufám, že se to nestane. Když vidím sílu našeho kádru na každé pozici, ať jde o první nebo čtvrtou pětku či o brankáře, máme dobře našlápnuto. Ale je to jen na nás, jak budeme reagovat každý zápas.