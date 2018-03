Nehráli jsme, na co máme, řekl po prohře hradecký útočník Smoleňák

Série tak znovu potvrzuje, že dlouhodobě extraligové souboje těchto dvou soupeřů vyznívají pro domácí mužstva. Po včerejšku je sice 2:1 stále ve prospěch Hradce, dnes v 18 hodin se ale hraje znovu v Liberci. A po včerejšku je také jasné, že se bude určitě hrát i ve čtvrtek v Hradci.

„Byl to znovu podobný zápas jako u nás. Liberec sice byl trochu aktivnější, ale my jsme nehráli to, na co máme. Mrzí to, ale dnes se hraje zase znovu,“ uvedl hradecký útočník Radek Smoleňák, střelec jedné ze dvou hradeckých branek.

Už téměř tradiční úvodní vedení Liberce v této sérii se zrodilo nejpozději ze všech tří zápasů. Na Kvapilův gól při přesilovce domácích totiž vyprodaná liberecká hala čekala až do 11. minuty. A gól to byl opravdu parádní, protože Kvapil, pro kterého to byl už třetí přesný zásah v této sérii, po kličce Rybárovi puk lehce zasunul do úplně prázdné branky.

Pět minut po Kvapilově gólu ale přišla premiérova v této sérii, Liberec šel poprvé do dvoubrankového náskoku. Vydařenou akci domácích zaskočil Ordoš, Rybár byl opět bezmocný. Hrozící únik ve skóre Hradec velmi záhy zastavil. Jen 25 vteřin po druhé inkasované brance totiž Smoleňák tečí snížil.

Hradci gól sice pomohl, ale ani ne dvě minuty po první pauze domácí znovu pustil do dvoubrankového vedení. Náskok domácích pak už nedokázal zlikvidovat, naopak Kvapil svým druhým gólem v zápase pečetil výhru domácích, nic na tom nezměnilo ani Červeného snížení. V Liberci prohrál už pojedenácté v řadě, naposledy tam uspěl v září roku 2013. Změní to v dnešním čtvrtém duelu série?