Sokolov chtěl od Kadaně první hokejovou ligu, pohořel na penězích

Zvětšit fotografii Sokolovští hokejisté (v černém) budou i v příští sezoně působit v třetí nejvyšší soutěži. | foto: Martin Stolař, MAFRA

dnes 8:14

Nevyšlo to v play off, tak to zkusil jinak. Odkupem licence od nedaleké Kadaně. První ligu měl znovu na dosah hokejový Sokolov. Pohořel ale na penězích.

„Náš klub HC Baník Sokolov se zajímal o finanční nároky na odkup prvoligové licence od týmu SK Kadaň, a to přímo na osobním setkání v Chomutově s vlastníky klubu a licence. Finanční požadavky však daleko přesáhly naše možnosti a reálné představy o nabídnuté ceně licence. Z tohoto důvodu HC Baník Sokolov jednání o odkupu prvoligové licence ukončil,“ stojí ve vyjádření klubu na jeho webu. Zájemci o licenci jsou ze druhé ligy údajně dva, Havlíčkův Brod a favorit Hodonín, který trénuje olympijský šampion Roman Čechmánek. V září kadaňský oddíl uvedl, že jej od rodiny Veverkových, která vlastní i extraligové Piráty Chomutov, přebrali Robert Šatník starší a Robert Šatník mladší. Statutárním ředitelem se stal Jaromír Šindel, mistr světa z roku 1985. Spolu se Šatníkem působili už v mosteckém a ústeckém hokeji, oba kluby se nevyhnuly problémům. A teď je musí hasit i v Kadani. Na prvoligové mapě je město nepřetržitě od ročníku 1998/99, kdy postup vybojoval tým koučů Šindlera a Hejcmana. Později se stala farmou Pirátů Chomutov. V uplynulém ročníku skončila poslední, ale nesestupovalo se.