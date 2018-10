ONLINE: Plzeň a Hradec zakončují základní skupinu hokejové Ligy mistrů

Hokej

Zvětšit fotografii Ján Sýkora (vlevo) z Banské Bystrice a Roman Vráblík z Plzně. | foto: ČTK

dnes 16:55

Hokejová Liga mistrů uzavírá základní část čtyřmi středečními duely, v nichž se představí také dva čeští zástupci. Suverénní Plzeň, která má postup do play off zajištěný, hraje na ledě Bánské Bystrice. Naopak Hradec se do vyřazovacích bojů nepodívá, v posledním střetnutí skupiny hostí finský Kärpät Oulu. Oba zápasy sledujte online.

Sledujeme on-line Vstoupit do diskuse

B. Bystrica - Plzeň, sledujte ONLINE Zatímco v české extralize střídá Plzeň výhry s porážkami, v Lize mistrů zůstává suverénní. Západočeši ovládli všech pět střetnutí (skóre 22:12), naposledy si poradili právě se slovenským soupeřem, kterého přehráli 6:4. Hr. Králové - Oulu, sledujte ONLINE od 18.00 To Mountfield si kromě těsné výhry nad francouzským Rouen moc radosti neužil, zbylá čtyři střetnutí v Lize mistrů Východočeši ztratili. Minulý týden sice nad Kärpätem vedli, soupeř ale dokázal skóre otočit a ukončit hradeckou naději na postup do play off. Skupina B Junosť Minsk : TPS Turku 0:0 (-:-, -:-, -:-) Skupina G EC Red Bull Salzburg : SC Bern 0:0 (-:-, -:-, -:-)