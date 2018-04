Hokejová Sparta chce zkusit restart po německu. Přijde Uwe Krupp?

dub 27 2018

Fotbalové Spartě to nevyšlo s Italem Andreou Stramaccionim a teď to její hokejová sestra chce zkusit s jiným cizincem. Šéf klubu Petr Bříza láká do Prahy německého kouče Uwe Kruppa. Jednání momentálně spějí do finální fáze.