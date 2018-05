Start to byl dobrý, pochvaloval si Buchtele tříbodový návrat do Sparty

Sedmadvacetiletý rodák z Hradce Králové, který přišel ze Slovanu Bratislava, měl ze svého příspěvku radost. Chce ale především pomoci týmu do klidných vod tabulky.

„Start to byl dobrý. Kdyby to takto šlo dál, určitě bych se nezlobil. To říkám ale trochu odlehčeně, protože jsme rádi hlavně za tři body. Hráli jsme proti houževnatému soupeři, který byl nepříjemný a hrál až do konce. To jsme ale věděli už z předchozích zápasů,“ řekl novinářům Buchtele.

Ve Spartě působil po příchodu z Pardubic v letech 2013 až 2016, pak odešel do Jekatěrinburgu, odkud se na konci minulé sezony vrátil. Následně se vrátil do KHL do Slovanu Bratislava a po dalším comebacku už se Spartou uzavřel dlouhodobou smlouvu.

Nastoupil ve druhém útoku s Andrejem Kudrnou a Petrem Vránou. „Cítil jsem se docela dobře. Věděl jsem, že bych mohl nějak přispět. Navíc v lajně nám to docela sedlo. Samozřejmě měli jsme nedostatky, dělali jsme chyby, ale soupeř je nedokázal potrestat nebo vyložené šance pokryl náš gólman,“ pochválil Buchtele Fina Samiho Aittokallia.

Sparta v Jihlavě získala už v první třetině vedení 3:0 a Buchtele se na tom podílel dvěma asistencemi. „Určitě mi to pomohlo, protože jsem si víc věřil. Byl jsem docela dost na puku,“ uvedl Buchtele, který pak ve 29. minutě zvýšil na 4:0.

„Když jste ve hře a uděláte nějaké body, tak to zvedne každého a pomůže mu to psychicky. Já v tom nejsem výjimka. Hrálo se mi líp a líp. Teď je ale důležité, abychom stoupali tabulkou a nedívali se na nějaké osobní statistiky,“ řekl Buchtele, který chce pomoci Spartě k posunu z osmého místa.

V Jihlavě Pražané náskok udrželi, přestože Dukla ještě ve druhé třetině snížila na rozdíl dvou branek. „To byly pro nás těžké chvíle. My jsme ale věděli, že hrají za každého stavu a nevzdají se ani ve chvíli, kdy jsme vedli 4:0. Dukla maká až do konce. Mají na to i typy hráčů,“ podotkl.

„Nevím, jestli to z naší strany bylo uspokojení, spíš to bylo asi o tom, že oni hráli vabank. Z toho plynulo, že jsme více drželi puk, kazili rozehrávku, přišly fauly. Povedlo se oddechovým časem uklidnit situaci a udrželi jsme do konce třetiny stav 4:2, což bylo klíčové. Do třetí třetiny jsme si řekli, že budeme hrát zodpovědně, tlačit se museli oni. To jsme splnili,“ řekl Buchtele.

Tříbodový návrat ho bude stát příspěvek do klubové kasy. „Asi něco padne. Pecháček (Lukáš Pech) už se hlásil, ale jeho zkásneme taky, protože on odsud pochází a navíc dal gól, takže to taky nebude mít jednoduché,“ usmíval se Buchtele.