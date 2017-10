Krize? Hokejová Sparta se trápí, prohrává a je až devátá

Ne, tohle není situace, jakou by si vedení a fanoušci představovali. Popravdě: Sparta neoslňuje od začátku sezony, spíš střídá lepší zápasy s těmi horšími. Ale poslední tři výsledky o jejím momentálním stavu vypovídají asi nejvíc.

Začalo to nečekanou domácí porážkou 1:3 s Pardubicemi. Tedy s týmem, jenž patří v extralize vůbec k těm nejhorším. Pak přišla ztráta 1:4 v Třinci, což se vzhledem ke kvalitě soupeře může stát. Naposledy tým padl 2:4 ve Zlíně, byť měl v první třetině řadu solidních šancí.

Jenže je nevyužil. A tak v klubu před úterní dohrávkou s Litvínovem panuje napjatá atmosféra. „Dnes máme mítink, můžeme si promluvit ve středu. Teď je před zápasem a nechci s nikým nic řešit,“ pravil asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

Důvodů, proč se Sparta trápí, je víc. Tím největším je ale forma hlavních tahounů. Alespoň to tvrdí televizní expert David Pospíšil. „Hlinka, Pech, Vrána, Kumstát... Tihle všichni nebodujou. Zatím hrajou pod svoje možnosti. Možná je to tím, že jsou to starší hráči, a tak se rozjíždějí pomaleji. A možná ani takovou krizi nezažili, tak se v tom třeba plácají.“

Krize? Na tak silné slovo je zkraje sezony asi ještě brzy, nicméně každý další neúspěch momentálně ublíží s dvojnásobnou razancí. Každá další ztráta nebo nepřesvědčivý výkon může situaci ke krizi přivést. Hrana je už blízko. Zvlášť pokud se Sparta ještě propadne tabulkou.

I proto jsou už v zákulisí slyšet hlasy o výměně trenérů a padají jména jako Miloš Říha, jenž nedávno skončil ve Slovanu Bratislava, nebo František Výborný.

„Nabízí se to. Sparta chce výsledky a chce je hned. Na druhou stranu sáhnout k takovému kroku, to už musí být sakra důvod,“ říká Pospíšil, jenž věří, že se výše zmiňovaní hráči zvednou a klub vytáhnou. „Neříkám na první místo, ale do horní poloviny tabulky ano.“

A ještě je tu jeden důvod, proč Pražané ztrácí a na své poměry dostávají hodně gólů. Je jím špatný pohyb. „Viděl jsem sice jen dva zápasy, ale v obou byla Sparta přebruslena. Nebyla horší, ale alfa a omega dnešního hokeje je pohyb. Kdo viděl nedělní zápas Plzeň - Brno, tak to musí uznat. Kometa se v první třetině nehnula a bylo to 3:0. Teď je otázka, proč tam pohyb chybí,“ ptá se Pospíšil.