Sparťan Kudrna jel tři nájezdy, všechny proměnil, ale platily jen dva

A neuspěl jen jednou – rovnou třikrát. Leč jeho druhý nájezd rozhodčí anulovali, protože jel podruhé v sérii úvodních pěti. Místo něj nechali zakončovat Vránu a ten neuspěl.



Penaltový rozstřel se protáhl do šesté série než ho ukončil – Andrej Kudrna. „Na střídačce jsem si nebyli jistí, zda se jedou tři, nebo pět nájezdů, takže do toho čtvrtého jsem šel znovu. Nakonec to dobře dopadlo a jsme rádi za ten bod navíc,“ vysvětloval Andrej Kudrna zmatky při nájezdech .

Nebyl jste překvapený, že vás rozhodčí nechali jet?

Mysleli jsme si, že můžu, tak jsem to v tom momentě neřešil. Probírat se to začalo až potom, tak jsme jenom čekali.

Proměnil jste i třetí nájezd. Kolik gólů byste za sebou dal?

Je pravda, že těch možností na zakončení tam ubývá, ale něco bych ještě vymyslel.

Pokaždé jste zvolil jiné zakončení. Měl jste v záloze i další?

Pokaždé vím, co udělám. Dvakrát za sebou bych nechtěl dělat stejný nájezd. Je třeba ho pokaždé trochu změnit.

Máte dva body, i když se utkání pro vás nevyvíjelo vůbec dobře.

Od začátku to bylo vyrovnané. Je pravda, že jsme prohrávali o dva góly, ale dokázali jsme se do zápasu vrátit. Důležitá byla především vyrovnávací branka na čtyři ku čtyřem několik vteřin (14) před koncem druhé třetiny. Potom už ty šance byly srovnané.

Co říkáte tomu, že ve druhé třetině padlo sedm gólů?

Hrálo se útočně celou třetinu. A spadlo to tam na rozdíl od těch zbylých dvou třetin.

Vám ve druhé části hry stačilo na čtyři góly devět střel.

Občas se to stává. Ty střely ale byly pěkné, byly výborné. Co se nám nepovedlo v první třetině, vyšlo v té druhé.



Třetí gól Ocelářů, když brankář Machovský vyrazil puk z brankové čáry, posvětil videorozhodčí. Viděl jste tu situaci?

Je to v rukou rozhodčích, mají na to kamery a záběry z různých pohledů. Čekáme na jejich verdikt a podle toho se odrazíme dál.