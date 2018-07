Sparta poprvé na ledě: Košťálek se vrátil domů, Delisle cvičil češtinu

Zatímco holešovickým stadionem zněla píšťalka německého kouče k udávání pokynů, Steven Delisle, kanadská posila do obrany, zkoušel u mantinelu vyslovit barvu svého dresu. Po několika úsměvných pokusech přispěchali spoluhráči i se slovenskou verzí.

Kanadský obránce Sparty Steven Delisle.

„Biela,“ radili mu.

Jenže to už byl Kanaďan při cvičení téměř na řadě, tak si jen se smíchem povzdechl. „Yeah, Czechoslovakia...“

Na spolupráci a vzájemné komunikaci nově tvořený tým staví. „Vyzkoušeli jsme si v přípravě na vojenských cvičeních, jak jsme spolu schopni komunikovat, jak to převést do hokeje. Někdy to je o tom nebýt nejrychlejší, ale spolupracovat,“ vykládal Vrána.

Trenér Krupp i hráči, kteří se po konci tréninku zastavili u novinářů, mluvili o nadšení, že opět stojí na ledě. O trochu speciálnější nádech panoval u 23letého obránce Jana Košťálka, jenž se po šesti letech za mořem vrátil do Sparty.

„Cítím se tu jako doma, odešel jsem odsud a zase se sem vrátil. Pro mě je Sparta domov,“ řekl. Do svého mateřského klubu se vrací s vyhlídkou na větší herní vytížení. „V zámoří jsem už pro mě neviděl posun.“

Ale žádné žehrání, na Kanadu, ve které poslední tři roky strávil v Manitobě v AHL, nedal dopustit. „Rozhodně mi to tam jenom dalo, člověk se naučí žít jinak, hrát fyzičtější hokej, nemazlit se tolik s pukem.“

Útočník Petr Vrána (vlevo) a obránce Jan Košťálek (vpravo) mluví s novináři po první tréninku.

S pukem má své plány i nová posila v bráně Matěj Machovský. „Když budu tu černou gumu chytat, budou všichni spokojení,“ vtipkoval.

Sám ale očekává těžkou práci. „Ve Spartě je vždycky tlak, s trenérem jsme si sedli, chceme ten tlak odbourat a soustředit se jen na sebe. Já se cítím výborně a Krupp? To je pohodový chlapík, ví, co chce.“

I hráči začínají poznávat, co bude v nové sezoně důležité. Minulá sezona je totiž zapomenuta, sám Krupp se k ní vracet moc nechtěl. „Proč taky? Dívám se na Spartu z jiné perspektivy,“ říkal.

Sparta nechce napravovat minulá zklamání, chce rozjet fungující tým s výhledem na budoucí úspěchy.