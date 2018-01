Tlak je všude, je třeba myslet pozitivně, věří Laco po prohře Sparty

Sparta přitom začala skvěle, už v polovině první třetiny vedla 2:0 a zejména trojka Pech - Klimek - Forman byla téměř k nezastavení.

Jenomže Třinec včas zabral a nakonec odjíždí s celkem pohodlnou výhrou 5:3. „Měli jsme být ze začátku trpělivější, vydržet v tom stavu 2:0, to by bylo ideální. Ale udělali jsme fauly, oni mají přesilovky dobré,“ ví Laco, kde se stala chyba.

Lukáš Klimek o prohraném zápase „Jsou to ztracené body, protože jsme začali dobře. Neměli jsme jim poskytnout přesilovky, když jsme vedli 2:0. Nebyli jsme horší, jen jsme měli špatnou druhou třetinu a sami jsme nedokázali přesilovky využít. Přitom jsme věděli, jak Třinec oslabení hraje.“

Sám brankář se v prvním zápase za Spartu cítil dobře. Nové publikum mu starosti nedělalo. „Chytalo se mi dobře, jak by se mi mělo chytat? Akorát nějaký bod by dnes byl dobrý.“

Do dalších zápasů míří slovenský veterán s pozitivním naladěním. „Vidím to optimisticky. Kdyby ne, tak bych se zbláznil. Je třeba myslet pozitivně. Poučím se z chyb a do dalšího zápasu půjdu s čistou hlavou.“

Laco je už čtvrtým gólmanem, který v letošní sezoně oblékl dres Sparty. S tlakem v pražském klubu na něj ovšem nechoďte. „Liga je náročná a vyrovnaná, myslím, že tlak je prostě všude, je to jedno. Když jsem chytal v Chomutově, taky na mě byl tlak. Vůbec bych to nehodnotil,“ odmítal vyšší očekávání šestatřicetiletý brankář.

Prohra s Třincem znamená pro Spartu konec třízápasové vítězné šňůry. V pátek se Pražané představí na ledě Zlína. Bude v jejím brankovišti znovu Laco, nebo jeho finský kolega Sami Aittokallio, který dovedl tým k sérii výher?