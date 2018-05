Spadl mi kámen ze srdce, přiznal po postupu do předkola kouč Výborný

„Pro nás je důležité, že je stále o co hrát,“ vydechl si kouč Sparty, která postup do vyřazovacích bojů zajistila až v předposledním kole. Z desátého, posledního postupového místa, proklouzla do předkola.

V úterý v 18.00 načíná sérii v Liberci. „Z kluků cítím, že chtějí. I na tréninku jsem viděl, že změnili nastavení v hlavách,“ potěšilo známého hokejového bouřliváka.

Program play off Kdy, kdo a s kým v boji o hokejový titul

64letý chlapík po pětiletce v Mladé Boleslavi chtěl pozvolna mířit do hokejové penze. Jenže nečekaná nabídka z klubu, v němž se stal trenérskou ikonou, jeho plány překopala. A jeho „záchranná mise“ byla úspěšná. „Úspěch je, až když něco vyhrajete,“ sálá z Výborného vítězné DNA.

Jako kouč slavil tři sparťanské tituly. „Sparta chce být vždy mezi čtyřmi, ale teď to bylo takové, že na první čtyřku pětku z dlouhodobého hlediska neměla a nebyla to náhoda,“ upozorňuje trenér. „Nemůžeme si říkat, že to bylo dobré, ale vyrovnané. Něco nám chybělo.“

Jenže co? „Nehodí se dělat analýzy přes média, to si musíme sami ve Spartě v klidu vyhodnotit,“ prohodí Výborný. O problémech hovořil už v předchozích týdnech: potíže v brankovišti (což je dlouhodobá sparťanská bolest), individuální kiksy, podprůměrně hrající opory nebo bídná psychika. A ani houfy nových posil dlouho neodvracely letargii. „Mozaika byla roztříštěná a těžko se dávala dohromady. Upřímně? Jsem rád, že jsme se dostali do desítky. Spadl mi kámen ze srdce,“ přiznává Výborný.

I proto zažil několik bezesných nocí. „Pořád mi to lítalo hlavou. Fanoušci v tabulce koukali nahoru, jenže s (sportovním manažerem) Michalem Brošem jsme se pořád koukali dolů, rozestupy byly malé. No, co vám můžu říkat, chlapi, už mě netrapte,“ požádá trenérský harcovník až omluvně hrstku novinářů.

Sparta zahajuje poslední fázi, v níž může dojem z rozpačité sezony vylepšit. A Výborný by mohl posloužit jako sparťanský průvodce z hokejové skepse k blyštivému grálu.

Z předkola do finále? Jen Brno

Vybavuje si sezonu 2005/2006, v níž se sparťané dlouho trápili. „O Vánocích za námi přišel tehdejší majitel pan Charouz, který nám řekl: Tak se na to vy... Hlavně ať nesestoupíme!“ líčí Výborný. „To jsme s Marianem (asistentem Jelínkem) nechtěli poslouchat. Nakopl nás taky Spengler Cup, kde jsme se dali dohromady,“ vzpomíná Výborný.

Sparta pod jeho velením na poslední chvíli proklouzla do play off, o titul si zahrála s rivaly ze Slavie. A i když se duely nevyvíjely podle Výborného představ, sám mužstvu věřil, že si bezprostřední kouč v duchu říkal: „Ty vole, klid! To zvládnem!“

Podobný pocit současná parta v něm nevzbudila. I když... Klíčový páteční zápas s Boleslaví ho naladil na pozitivní vlnu. „Na střídačce jsem cítil, jak kluci začali žít a povzbuzovat se. Dřív jsem viděl hlavy dolů,“ srovnává. „A teď z deseti týmů může každý vyhrát titul,“ dodá Výborný, zároveň poslední trenér sparťanských mistrů ze sezony 2006/2007.

Pro Spartu, Liberec, Olomouc a Zlín to bude řádná šichta. Od roku 2007, kdy extraliga zavedla předkolo, se z něj až do finále prokousala pouze Kometa. Napodobí někdo z letošního kvarteta brněnské tažení z roku 2012?

Předkolo začíná.