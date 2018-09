Nemůžu se dočkat, říká před startem extraligy sparťanský kouč Krupp

V pražském klubu ale naštěstí není od plkání. Má pozvednout ambiciózní tým, který v posledních dvou letech nevyhrál v play off ani jeden zápas.

V češtině se tedy nezlepšujete, tak jak jste si naplánoval?

No, vlastně jsem sám ze sebe trochu zklamaný. (směje se) Hokej spolkl spoustu času a už ho nezbylo tolik na pilování slovíček. Ale každý den něco pochytávám. Ono to půjde, jen je to zatím pořád ve fázi prvních krůčků.

Takže svému učiteli radost neděláte.

Malinko jsem ho naštval, když jsem se mu dlouho neozýval. Ale řekl jsem, že chceme připravit tým na sezonu a potřebujeme pracovat na řadě věcí. To mě prostě nějaký čas stojí.

Překlene angličtina jazykovou bariéru mezi vámi a hráči?

Po těch sedmi týdnech už jsem poznal, kdo mluví anglicky lépe a kdo hůř. S těmi méně zdatnými trávím více času, ale to je taky jedna z výzev, se kterými jsem tady počítal.

Na život v Praze už jste si určitě stačil zvyknout, nebo ne?

Je to tu parádní. Úžasné město světového kalibru, skvělé k životu. Líbí se mi historická část, ale i příroda, třeba lesy v Šárce. S rodinou si to užíváme a sžíváme se s novými zvyklostmi. Všechno šlape, jak má. A pivo tu je také dobré. (směje se)

V přípravě jste se utkali s několika českými celky. Udělal jste si obrázek o tom, jak bude vypadat herní styl v české extralize?

Samozřejmě. Hra bude velice rychlá a zápasy vyrovnané. V žádném z utkání, které jsme sehráli, jsem neměl pocit, že bychom vyloženě dominovali. Každý mač byl co do převahy fifty fifty. Takže očekávám napínavý hokej.

Víte, co čekat třeba od Hradce, proti kterému nastoupíte v páteční ligové premiéře?

Už jsme se s Hradcem potkali na začátku přípravy (prohra 4:5 v prodloužení). Bude to utkání ve svižném tempu, očekáváme forčekink, kterým nás soupeř bude pravděpodobně dostávat pod tlak.

Těšíte se na první ostrý zápas? Nebo jste trochu nervózní?

Ne ne, těším se moc! Příprava byla dlouhá, hráči už mají po krk tréninků a nesoutěžních zápasů. Všichni se už nemůžeme dočkat, až extraliga vypukne. Teprve to bude něco znamenat.

Obrana byla v minulé sezoně problémovým prvkem ve hře Sparty. Je v tomto směru lépe?

S obranou týmu jsem spokojený, ve vlastním pásmu jsme odvedli dobré výkony. Ale abych to uvedl na pravou míru, brání se v šesti lidech. Je potřeba táhnout za jeden provaz, a s tím zatím nemůžu být jinak než spokojený.

Všímáte si jakožto bývalý bek nešvarů v defenzivě více než těch v útoku?

(přemýšlí) Asi jsem na obránce opravdu o něco přísnější, zejména pokud spáchají něco nezodpovědného. Chci po nich, aby odváděli poctivou práci před vlastní brankou. A od celého týmu chci, aby se držel dobré obranné struktury. Trochu podvědomě jsem v tomto směru důslednější než na jiné prvky hry. Naštěstí kluci jsou vnímaví, vidím na nich, že chtějí dřít naplno.