Hokejový Hradec porazil Rigu a na Spengler Cupu bude hrát o finále

Smoleňák: Můžeme přehrát každého Vítězným gólem pomohl útočník Radek Smoleňák k postupu hokejistů Hradce Králové do semifinále Spengler Cupu. "Myslím si, že jsme hráli dobře. Nevymýšleli jsme žádné velké věci. Přeci jen toho máme už dost v nohách. Hráli jsme všichni tak nějak plus minus nad rámec svých možností," řekl Smoleňák po vítězství 4:1 nad Rigou. Věří, semifinále s Kanadou nemusí být pro Hradec v Davosu konečnou. "Oni jsou všichni hratelní. Není tady Pittsburgh nebo tým Kanady z hráčů z NHL, který by to všechno válcoval. Ty kluky jsme potkávali v různých ligách. Není tady žádný extra favorit, který by všechno přejížděl. Když budeme hrát na svoje možnosti, tak můžeme úplně v klidu přehrát každého," dodal Smoleňák.