Spengler Cup podruhé. Hradecký cíl? Skončit lépe než před rokem

Mountfield se na něm hokejové Evropě představí podruhé, v ostře sledovaných kláních v základní skupině se střetne s výběrem Kanady a s domácím Davosem.

Spengler Cup 2017 ● 91. ročník turnaje ve švýcarském Davosu, který se hraje od roku 1923 a na kterém se utkávají týmy pozvané domácím klubem.

● Hradeckému Mountfieldu se pozvání poprvé dostalo loni, kdy si tak zapsal svoji premiérovou účast na tomto prestižním klání, jež se tradičně hraje mezi vánočními svátky a Silvestrem.

● V loňském ročníku skončila pouť Mountfieldu ve čtvrtfinále, v němž prohrál 1:5 s výběrem Kanady, který nakonec v turnaji vyhrál.

● Před čtvrtfinálovou prohrou s Kanadou Mountfield loni v základní skupině porazil ruský Jekatěrinburg 4:3 a stejným poměrem poté prohrál se švýcarským Luganem. Program 91. ročníku

● úterý 26. prosince: výběr Švýcarska - Dinamo Riga (15), Hradec - výběr Kanady (20.15)

● středa 27. prosince: Hämeenlinna - poražený ze zápasu Švýcarsko/Dinamo Riga (15), Davos - poražený ze zápasu Hradec/Kanada (20.15)

● čtvrtek 28. prosince: vítěz zápasu Švýcarsko/Riga- Hämeenlinna, vítěz zápasu Hradec/Kanada - Davos

● pátek 29. prosince - čtvrtfinále: 2. tým skupiny Torriani - 3. tým skupiny Cattini (15), 2. tým skupiny Cattini - 3. tým skupiny Torriani (20.15)

● sobota 30. prosince - semifinále: 1. tým skupiny Cattini - vítěz zápasu Torriani 2/Cattini 3 (15.00), 1. tým skupiny Torriani - vítěz zápasu Cattini 2/Torriani 3 (20.15)

● neděle 31. prosince: finále (12.00)

A po loňské premiéře, ve které po výhře nad ruským Jekatěrinburgem a porážce od švýcarského Lugana došel do čtvrtfinále, chce udělat krok ještě výš.

„Cíl byl vedením vyřčen už na začátku sezony. Chceme dopadnout lépe než loni, což znamená dostat se do semifinále,“ uvedl generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček k plánům, s nimiž hradecký tým do Švýcarska během vánočních svátků odjede.

Pojedete podruhé, bude to velká výhoda?

Pro nás všechny určitě bude, víme, do čeho jdeme. Loni to bylo velké očekávání, letos vyrážíme, byť teprve podruhé, přece jen do známého prostředí. Máme dokonce stejný hotel, se kterým byl loni tým spokojen.

Už samotný turnaj je prestižní až dost, vám navíc letos los přidělil snad nejatraktivnější soupeře. Co tomu říkáte?

Atraktivní to určitě je, ale hlavně pro fanoušky. Pro nás to znamená, že pokud chceme postoupit, musíme někoho z těchto dvou soupeřů v základní skupině porazit, což nebude jednoduché.

Začnete proti výběru Kanady, pak vás čeká zápas s domácím Davosem. Který soupeř je podle vás schůdnější?

To se vůbec nedá odhadnout, oba jsou velmi kvalitní. U Kanady bude záležet na tom, v jakém složení přijede, nemyslím si, že bude úplně odpovídat tomu, které hrálo nedávno v Rusku na Channel One Cupu. A domácí Davos bude mít ohromnou podporu fanoušků, před takovou kulisou to bude hodně obtížné.

Stejně jako před rokem jste se snažili kádr na Spengler Cup posílit hráči z jiných klubů. Jak vaše snaha dopadla?

I když podle našeho názoru máme letos kvalitnější a silnější tým než loni, dva hráče jsme přibrali. Hlavně proto, že turnaj je náročný a chceme ve Švýcarsku mít osm obránců a pět útoků. Protože nám z obrany vypadl Čáp, který odešel na hostování do Olomouce, domluvili jsme s Martinem Gernátem, který hraje ve švýcarském Lausanne. Do útoku nám přibude stejně jako loni Lukáš Lhoták. Měl velký zájem a doplní nám útok.

Jednali jste i s dalšími hráči ze švýcarských klubů. Proč tato jednání nedopadla?

V kontaktu jsme byli s Romanem Červenkou, Dominikem Kubalíkem a Martinem Birnerem. Všichni tři měli zájem za nás v Davosu hrát, ale Červenku a Kubalíka vyřadila zranění a Birnera nepustil jeho klub.

Bylo pro vás letos sestavování kádru pro Davos jednodušší i proto, že se v nedávné reprezentační přestávce vrátili do té doby absentující útočníci Šimánek, Vopelka a Zigo?

Hlavně je pro náš tým dobře, že jsou všichni v pořádku. Kdyby se neuzdravili, vyřešili bychom to jinak. Ale je fajn, že jsou v pořádku a mohou jet.

Vyrážíte během vánočních svátků a budete pryč téměř do konce roku. Jak to tým vnímá?

To byste se musel zeptat hráčů. Všichni to ale vědí půl roku dopředu. I když to třeba pro ty, kteří mají rodinu, není optimální, všichni s tím počítali. Navíc stejně by v tu dobu, kdy budeme ve Švýcarsku, hráli extraligu. A v neposlední řadě jde také o to, že ne každému hokejistovi se v kariéře poštěstí na tak prestižním turnaji hrát. Zvlášť pro kluky, kteří do Hradce přišli nedávno, jako jsou třeba Látal či Smoleňák, to je něco, na co se hodně těší. I proto, že s námi loni nebyli.