Pastrňák v exkluzivní společnosti, Boston „zázračně“ míří zpět mezi elitu

Právě tito dva borci v úzkém sepětí s Čechem Davidem Pastrňákem tvoří zřejmě nejlepší ustálenou útočnou trojici v NHL a táhnou znovuzrozený tým zpět ke špičce soutěže.



Bruins bodovali proti New York Islanders (5:2) po patnácté v řadě a v NHL byste (s výjimkou Colorada) jen těžko hledali tým ve větší formě.

„Jsou neskuteční. Takhle sehraná trojice v lize nebyla možná 20 let. Nenapadá mě, co by jim chybělo. Bergeron je lídr a nejlepší bránící centr posledních sezon, Marchand oplývá nápady a drzostí elitního hráče a Pastrňák každým týdnem prokazuje cit střelce a skvěle bruslí,“ chválí bývalý analytik televize CTV Brian Wilde.

David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

„Momentálně jsou nezastavitelní,“ doplňuje bostonský novinář Joe Haggerty, který jinak obvykle bývá ke „svým“ Bruins až nebývale kritický.

Teď však jen těžko hledá důvod. Bruins po menší generační výměně jsou opět na vzestupu a patří mezi nejlepší týmy soutěže.

Velkou zásluhu na tom má generální manažer Bostonu Don Sweeney.

Přitom to byl právě bývalý dlouholetý defenzivní bek Bruins, kdo před necelými třemi lety byl v Bostonu nepřítelem číslo jedna.

Kroky do budoucna

Tehdy čerstvě jmenovaný generální manažer Bruins se nebál odvážných a v té době nepopulárních tahů. Dobře odhadl, jakým směrem se ubírá moderní hokej a začal jednat. Výměnou obrovitého střelce Milana Lucice do Los Angeles pomyslně definitivně sejmul z klubu nálepku „The Big Bad Bruins“ a soustředil se na hráče moderního střihu.

Nejprve sklidil od fanoušků kritiku. Ztráty mladého beka Hamiltona a v kabině populárního Lucice nesli nelibě. O pár let později se na dřívější konání talentovaného manažera dívají zcela jinak.

Sweeney dokázal přesvědčit ikonického prezidenta slavného klubu Cama Neelyho (dalšího představitele „Zlých Medvědů“), že nová cesta vedení je ta správná a během tří let na draftu vybral celkem 22 hráčů.

V dražbě talentů jednapadesátiletý manažer posbíral řadu ofenzivně talentovaných hráčů. Ti skvěle doplnili jádro týmu, které v roce 2011 dokázalo vybojovat vytoužený Stanley Cup.

Bergeron s Marchandem si z Pastrňáka vypiplali elitní křídlo soutěže.

Nestárnoucí kapitán Zdeno Chára, jenž v létě zřejmě v klubu prodlouží své setrvání, po svém boku vychovává teprve dvacetiletého obránce Charlie McAvoye, o kterém se skauti tvrdí, že je jak americká legenda Brian Leetch. Útočník Jake DeBrusk udivuje spoluhráče úžasnou střelou a bek Brandon Carlo svými parametry dokáže zastavit i ty nejlepší útočníky soutěže.



„A pozor, to není zdaleka všechno. Na cestě jsou další. Bjork, Vaakanainen, Zbořil, Donato. Boston má jeden z nejlepších týmů skautů v NHL. Jejich zásoba talentovaných hráčů, kterou dokázali nashromáždit za tak krátkou dobu, je neuvěřitelná. Sweeney dnes vypadá jako genius,“ chválí analytik televize NBC Pierre McGuire.

Boston ukázal cestu dalším týmům v NHL, jak rychle překlenout období bez úspěchu. Některé týmy musely rozprášit kádr a začít stavět znovu, Bruins stačilo „jen“ pár let v pozadí a cesta mezi elitu je znovu otevřená.

I díky českému elitnímu střelci.