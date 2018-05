Život v klícce - luxus a dril. Hokej se v akademii učí i Fischerův syn

Hokej

Dalších 7 fotografií v galerii Braidan Simmons-Fischer, syn generálního manažera české reprezentace Jiřího Fischera, právě absolvuje trénink na skate millu. | foto: Archiv Red Bull

dnes 5:30

Na zdi hodiny se znakem slavného klubu Detroit Red Wings, postel pokrytá dekou s logem stejného klubu. Životní cíl teprve šestnáctiletého čahouna Braidana Simmonse-Fischera, syna generálního manažera české reprezentace Jiřího Fischera, je jasný. Jednou to dotáhnout, kam to zvládl jeho otec - do nejlepší hokejové ligy světa, nejlépe do Detroitu.