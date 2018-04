Jandač a Magnitogorsk? Těžké, jsou zvyklí na vítěze, říká modla Sparty

Podle bývalého ruského střelce bude pro současného českého reprezentačního kouče zásadní dobrý start v novém působišti.

„Bez něj se neobjede, jinak bude rychle zle,“ říká sedmačtyřicetiletý Potajčuk v rozhovoru pro iDNES.cz.



Co jste říkal, že ruský Magnitogorsk sáhl po Josefu Jandačovi?

Magnitogorsk je jeden z nejlepších týmů poslední dekády. Moc těžších míst na trénování v evropském hokeji není. Před lety se jim dařilo v tehdejší Lize mistrům, dvakrát vyhráli pohár. Fanoušci jsou zvyklí se koukat na vítěze a majitelé chtějí úspěch okamžitě, žádné čekání.

Překvapilo vás, že velkoklub sáhl po českém reprezentačním trenérovi? Překvapilo to hodně lidí. V Rusku se o tom v posledních dnech hodně psalo, možná čekali někoho jiného. Velkou roli sehrálo, že tam odchází od nároďáku. Na to kluby vždycky hodně slyší.

Myslíte, že dokáže rychle dostat kabinu na svoji stranu?

Záleží, jak je na tom s ruštinou. Základy na trénování nestačí, hráčům je potřeba vše vysvětlit. Když dokáže semknout mužstvo, tak za ním půjdou.

Co klubová legenda Sergej Mozjakin?

Mozjakin je děsný kliďas. Nestará se o věci kolem, dělá svoji práci naplno, není vůbec problémový. Je mu jedno, jaké trenér používá metody. S ním by neměl mít trenér Jandač žádný problém. Samozřejmě je ale zvyklý na svůj čas na ledě. Z hlediska kabiny bude hodně záležet, jestli tam zůstane Honza Kovář, to v současnosti ještě není jasné. Ten by českým trenérům hodně pomohl.

Josef Jandač s kolegou Jiřím Kalousem budou mít v trenérském týmu Rusa Viktora Kozlova, který odehrál v NHL přes 800 utkání.

Je to dobrý chlap, hrál většinu kariéry v NHL. Měl by fungovat jako pojítko mezi hlavním trenérem a týmem. Na Jandačovi bude, aby to celé dal dohromady, spojil je.

V červené bundě je Andrej Potajčuk, bývalý asistent trenéra HC Dynamo Pardubice.

Jak hodnotíte Jandačovy šance na úspěch v KHL?

Bude to mít těžké. Se Spartou titul nevyhrál, v extralize pohár nezískal. V Rusku takovou trpělivost mít nebudou. Majitelé Magnitogorsku do toho dávají velké peníze a na úspěch nechtějí čekat dlouho. Podívejte se na Ilju Vorobjeva, co je teď už u národního týmu Ruska. Dělal asistenta Mike Keenenovi, vyhráli pohár, pak získal pohár jako hlavní trenér. Teď se mu nedařilo a okamžitě letěl. Trpělivost nebo vděčnost za předešlé výsledky v takovém klubu neexistuje.

Bez dobrého startu se v Rusku zřejmě neobejdete, že?

Ten být musí. Pokud prvních sedm zápasů nebude aspoň pět výher, tak je zle.

Jak to pak vedení řeší? Hned padají hlavy?

Příjemné to není, co vám budu povídat. Hned po prohře jde trenér za vedením a má co vysvětlovat. Otázky majitelů obvykle nejsou úplně příjemné. A tón hlasu taky není nejnižší. Jednou dvakrát jde o varování, pak už to dopadá špatně. Magnitogorsk je hodně specifické místo k trénování. Jsou tam navíc zvyklí na špičkové trenéry. Dave King byl u národního týmu Kanady - legenda, co pomohla vychovat Malkina v hráče, kterým je. Mike Keenen vyhrál Stanley Cup, uspěl i v Rusku. Dřív tam byl Paul Maurice, který trénoval v Torontu, ve Winnipegu... Na velká jména si tam potrpí.

Co jej v Magnitogorsku čeká po životní stránce?

Je to hodně specifické místo k životu. Takový větší Třinec. Ten má ale hezčí okolí. To město by zřejmě nikdo neznal, kdyby nebyl hokej. Přesně jako tady Třinec, Litvínov. Jsou v Rusku ale i horší místa.

Myslíte, že Magnitogorsk má šanci znovu prohánět týmy jako Petrohrad, Kazaň či CSKA?

Pořád mají silné jádro. Mozjakin je hráč s neskutečným talentem. V brance spolehlivý Košečkin. Pokud se vrátí Chris Lee, tak moc lepších obránců v KHL nemáte. Moc se mi líbí Fin Oskar Osala, ale u něj také není jisté, jestli tam bude pokračovat. Pro Mozjakina bude důležité, jak dopadne Kovář. On k sobě potřebuje schopného centra, s kterým si vyhoví. Magnitogorsk patří k top pěti nejbohatším týmům v lize. Pokud si budou chtít někoho sehnat, tak to dokážou. Zbytek už bude na Jandačovi a jeho trenérském týmu...