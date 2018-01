I padesát zákroků bylo málo. Bod mi nestačí, láteřil lídr Vítkovic

dnes 10:59

Jen těžko by to přiznali, ale v hlavách to museli mít. Hokejisté Sparty dobře věděli, jak se jim na Vítkovice v posledních dvou sezonách nedaří. Sedm porážek v řadě za sebou, šest proti brankáři Patriku Bartošákovi, který v nich inkasoval pouze devětkrát. I v neděli v pražské O2 aréně byl skvělý...