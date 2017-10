VIDEO: Jágr překvapil své věrné: Když mi to nepůjde, jsem váš, slíbil

Když skupinka v černých parukách s Jágrovými dresy poskytovala rozhovor pro klubovou televizi, čekalo na ně malé překvapení. Zrovna když známý moderátor Flames TV Ryan Leslie vybízel nové dva členy v tréninkových dresech Calgary k odpovědi, přiřítil se jejich vyvolený.



„Jsem váš nový parťák,“ vysvětloval Jágr náhlé přepadení v přímém přenosu.

Nadšení příznivců bylo neskrývané. O to víc, když kladenský šéf přispěchal s vtipnou poznámkou. „Zkusím to na ledě, když mi to nepůjde, tak se k vám přidám na celý rok a budeme si užívat,“ vypálil ihned se svým širokým úsměvem.

Po pár vteřinách ale při otázce na jednoho ze zakladatelů známé skupinky v dresu New York Rangers odvětil: „Teď se musím vrátit ještě na rotoped, abych se udržoval ve formě. Na tohle ještě nejsem připravený,“ připomněl a partičce kanadských nadšenců předal podepsaný dres Flames s „68“ na zádech.

Travelling Jagrs čeká náročný ročník. Tuší, že je to zřejmě poslední sezona, kde si Jágra budou moci užít v NHL. Kromě domácích zápasů Calgary, do kterého to ze všech koutů Alberty nemají daleko, chtějí také vyrazit na zápasy Flames v Kalifornii, Nashvillu, Arizoně a na Floridě.